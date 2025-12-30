Csak nevében volt rangadó: Az Arsenal simán verte az Aston Villát

Fontos és meggyőző győzelmet aratott az Arsenal - Declan Rice hiányában is - az Aston Villa felett az Emirates Stadionban, így Mikel Arteta csapata az év utolsó bajnokiját is megnyerve megőrizte vezető helyét a Premier League tabelláján.

Az első félidőben egyik csapat sem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, ám a szünet után az Arsenal villámrajtot vett. A 48. percben Gabriel Magalhães talált be, miután Bukayo Saka szögletét követően Emi Martínez kapus nagyot hibázott, és nem tudta megfogni a labdát. Mindössze négy perccel később tovább nőtt a hazai előny: Martin Zubimendi közelről passzolta a kapuba a labdát, egy zseniális Martin Ødegaard-gólpassz után.

A 69. percben Leandro Trossard gyakorlatilag eldöntötte a találkozót, amikor egy látványos, távoli lövéssel vette be a kaput – a találatot ugyan hosszasan vizsgálta a VAR, de végül megadták. A hajrában Gabriel Jesus is feliratkozott az eredményjelzőre: a 78. percben, első labdaérintéséből, csaknem egyéves gólcsendet tört meg.

Az Aston Villa becsületgólját Ollie Watkins szerezte a hosszabbítás negyedik percében, egy Donyell Malen által vezetett bátor akció végén. Az Arsenal ezzel az eredménnyel erős üzenetet küldött a bajnoki riválisoknak, és magabiztosan zárta az esztendőt a Premier League élén.

