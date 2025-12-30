Újabb súlyos csapás az Arsenalnak: Declan Rice kihagyja az Aston Villa elleni rangadót

Újabb komoly sérüléshullám sújtja az Arsenalt: Declan Rice várhatóan kihagyja a keddi, Aston Villa elleni Premier League-bajnoki rangadót.

Az angol válogatott középpályás a Brighton elleni mérkőzésen szenvedett térdsérülést, ám ennek ellenére végigjátszotta a találkozót, amelyet a „Ágyúsok” 2–1-re megnyertek. Rice bízott benne, hogy felépül és pályára léphet Unai Emery lendületben lévő csapata ellen, ám a klub végül úgy döntött, nem kockáztatja a játékát, nehogy súlyosbodjon a probléma – számolt be róla a The Athletic.

A hírek szerint Rice kiesése nem lesz hosszú távú, ám hiánya egy ilyen kiemelt fontosságú mérkőzésen komoly érvágás Mikel Arteta számára. Az Aston Villa ráadásul jó emlékekkel érkezik Londonba: december elején 2–1-re legyőzte az Arsenalt, és jelenleg 11 mérkőzéses győzelmi sorozatban van.

Unai Emery együttese újabb siker esetén utolérné az Arsenalt a tabella élén, mindkét csapat 42 ponttal állna – így Rice hiánya még inkább felértékeli a keddi összecsapás tétjét.

