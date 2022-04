Csak Lewandowski előzi meg Ádám Martint egész Európában

Nyerj ingyen 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

A Zalaegerszeg elleni triplájával Ádám Martin már 29 gólos az OTP Bank Liga idei szezonjában, s az már biztos, hogy ő az utóbbi 41 év legeredményesebb NB I-es játékosa.

A Paks futballistája az Európai Aranycipőért vívott versenyben is nagyot lépett előre, habár a magyar bajnokság 1-es szorzója miatt még így is csak a 34. helyen áll, ami miatt 32 olyan futballista is megelőzi, aki nála kevesebbszer talált be. Az egyetlen kivétel a listavezető Robert Lewandowski.

1. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 33 x 2 = 66

2. Ciro Immobile (SS Lazio) 26 x 2 = 52

3. Karim Benzema (Real Madrid) 25 x 2 = 50

4. Dusan Vlahovic (AFC Fiorentina/Juventus) 23 x 2 = 46

5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 22 x 2 = 44

Mohamed Salah (Liverpool FC) 22 x 2 = 44

7. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 21 x 2 = 42

Martin Terrier (Stade Rennais) 21 x 2 = 42

9. Ohi Omoijuanfo (Molde FK) 27 x 1,5 = 40,5

10. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) 20 x 2 = 40

11. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm SK) 26 x 1,5 = 39

12. Darwin Núñez (SL Benfica) 25 x 1,5 = 37,5

Deniz Undav (Union Saint-Gilloise) 25 x 1,5 = 37,5

14. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 18 x 2 = 36

15. Christopher Nkunku (RB Leipzig) 17 x 2 = 34

Anthony Modeste (1.FC Köln) 17 x 2 = 34

Heung-min Son (Tottenham Hotspur) 17 x 2 = 34

18. Veton Berisha (Viking FK Stavanger) 22 x 1,5 = 33

Michael Frey (Royal Antwerp FC) 22 x 1,5 = 33

Ricardo Jorge Gomes (FK Partizan Beograd) 22 x 1,5 = 33

Marko Livaja (HNK Hajduk Split) 22 x 1,5 = 33

22. Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) 16 x 2 = 32

Lautaro Martínez (Inter) 16 x 2 = 32

Cristiano Ronaldo (Manchester United) 16 x 2 = 32

Giovanni Simeone (Hellas Verona) 16 x 2 = 32

26. Theoson−Jordan Siebatcheu (BSC Young Boys) 21 x 1,5 = 31,5

27. Tammy Abraham (AS Roma) 15 x 2 = 30

Sébastien Haller (AFC Ajax) 20 x 1,5 = 30

Diogo Jota (Liverpool FC) 15 x 2 = 30

Aleksandar Katai (FK Crvena Zvezda) 20 x 1,5 = 30

Gaëtan Laborde (Stade Rennais) 15 x 2 = 30

Raúl de Tomás Gómez (RCD Espanyol) 15 x 2 = 30

Enes Ünal (Getafe CF) 15 x 2 = 30

34. Ádám Martin (Paksi FC) 29 x 1 = 29

35. Luis Díaz (FC Porto/Liverpool FC) 15 x 1,5 + 3 x 2 = 28,5

Ebere Onuachu (KRC Genk) 19 x 1,5 = 28,5

Tarik Tissoudali (KAA Gent) 19 x 1,5 = 28,5

38. Iago Aspas (Celta Vigo) 14 x 2 = 28

Domenico Berardi (US Sassuolo ) 14 x 2 = 28

Nemanja Bilbija (HSK Zrinjski Mostar) 28 x 1 = 28

Juan Miguel Jiménez López ‘Juanmi’ (Real Betis) 14 x 2 = 28

Sadio Mané (Liverpool FC) 14 x 2 = 28

Vinícius Júnior (Real Madrid) 14 x 2 = 28

44. Omer Atzili (Maccabi Haifa FC) 18 x 1,5 = 27

Mikkel Dahl (Havnar Bóltfelag) 27 x 1 = 27

Josip Drmic (HBK Rijeka) 18 x 1,5 = 27

Iván López Álvarez 'Ivi' (RKS Raków) 18 x 1,5 = 27

Mehdi Taremi (FC Porto) 18 x 1,5 = 27

49. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/FC Barcelona) 13 x 2 = 26

Taiwo Awoniyi (1. FC Union Berlin) 13 x 2 = 26

Jonathan David (Lille OSC) 13 x 2 = 26

Edin Dzeko (Inter) 13 x 2 = 26

Serge Gnabry (FC Bayern München) 13 x 2 = 26

José Luis Mato Sanmartín 'Joselu' (Deportivo Alavés) 13 x 2 = 26

Gianluca Scamacca (US Sassuolo) 13 x 2 = 26

56. Gamid Agalarov (FC Ufa) 17 x 1,5 = 25,5

Assan Ceesay (FC Zürich) 17 x 1,5 = 25,5

Djordje Jovanovic (FK Cukaricki Stankom/Maccabi Tel Aviv) 17 x 1,5 = 25,5

Jelle Vossen (SV Zulte Waregem) 17 x 1,5 = 25,5

60. Norberto Bercique Gomes Betuncal 'Beto' (Portimonense SC/Udinese Calcio) 2 x 1,5 + 11 x 2 = 25

Arthur Cabral Mendonça (FC Basel/ACF Fiorentina) 14 x 1,5 + 2 x 2 = 25

Jay Donnelly (Glentoran FC) 25 x 1 = 25

63. Ludovic Ajorque (Racing Strasbourg Alsace) 12 x 2 = 24

Marko Arnautovic (Bologna) 12 x 2 = 24

Mohamed Bayo (Clermont Foot) 12 x 2 = 24

Andy Delort (OGC Nice) 12 x 2 = 24

Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) 12 x 2 = 24

Mikhael Ishak (Lech Poznan) 16 x 1,5 = 24

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 12 x 2 = 24

Ricardo Jorge da Luz Horta (SC Braga) 16 x 1,5 = 24

José Luis Morales (Levante UD) 12 x 2 = 24

Randal Kolo Muani (FC Nantes) 12 x 2 = 24

Shamar Nicholson (RSC Charleroi/FC Spartak Moskva) 16 x 1,5 = 24

Victor Osimhen (SSC Napoli) 12 x 2 = 24

Dimitri Payet (Olympique Marseille) 12 x 2 = 24

'João Pedro' Geraldino dos Santos Galvão (Cagliari Calcio) 12 x 2 = 24

Andrea Pinamonti (Empoli FC) 12 x 2 = 24

Ivan Toney (Brentford FC) 12 x 2 = 24

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Paks-Ferencváros bajnokin a hazai siker szorzója 4.35, a döntetlené 4.10, a vendég győzelemé 1.68. (x)