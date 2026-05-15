Bózsik Tamás

Megvan, melyik csapat lehet a megfelelő ugródeszka Cesc Fábregas számára

Előbb-utóbb sokan a Chelsea kispadjára várják Cesc Fábregast, de Clinton Morrison úgy véli, hogy ahhoz szüksége lesz egy ugródeszkára, ami a Crystal Palace is lehet.

Bár sajtóhírek szerint Cesc Fábregas is felmerült edzőjelöltként a Cheslea háza táján, sőt, ő maga nyilatkozott arról, hogy egyszer visszatér majd a Premier League-be, akadnak, akik szerint mélyvíz lenne számára a londoni kispad. 

A Crystal Palace egykori labdarúgója, Clinton Morrison arról beszélt angol kiadásunknak, hogy éppen a Sasok jelenthetnék a megfelelő átmenetet. 

"A Palace lehet az. Arról is hallottam, hogy szóba hozták a Chelsea-vel – remek éveket töltött el ott. Sose tudhatod. Egy olyan fiatal edzőt, mint Cesc Fábregas, azonnal kineveznék a Palace élére. Amit a Comóval művel, az egészen kiemelkedő. Egy fiatal kerettel dolgozott együtt, és elképesztő eredményeket ért el vele. Szóval, ha Fábregast összeboronálják a Crystal Palace-szal, és valóban elérhetővé válik, akkor iránta igazán érdeklődnék."

Köztudott, hogy az együttest tavaly FA-kupa-győzelemig, idén pedig Konferencialiga-döntőig vezető Oliver Glasner távozik, amint véget ér a szezon. 

A Chelsea volt játékosát 2028-ig köti szerződés a Comóhoz, amelyet már biztosan elkormányzott az Európa-liga főtáblájáig, sőt a Bajnokok Ligája-indulást szintén kiharcolhatják még Nico Pazék. 

