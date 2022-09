Cristiano Ronaldónak vége, többé nem lesz olyan mint régen

Csúnyán szétszedte a portugál klasszist hazája sajtója.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A portugál média korántsem volt elragadtatva Cristiano Ronaldo teljesítményével a Spanyolország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen. Több lap is azt írja, többé már nem ugyanaz a játékos, mint aki egykor volt, ez egy korszak végét jelenti. "Kevesebb Ronaldo, több Portugália" - áll az egyik lap címlapján, míg egy másik azt írja, nincs opció, hogy miért legyen kezdő a Manchester United klasszisa.

Cristiano Ronaldót többek között azzal is vádolják a portugál szurkolók, hogy két gólpasszt is ellopott Diogo Jota elől, miután két nagy helyzetet is kihagyott. Elsőként egy egy az egy elleni szituációban bal lábbal lőtt laposan, viszont Unai Simon könnyedén hárította a lehetőséget, majd üres területen kapott egy labdát szintén a Liverpool szélsőjétől, de azt is elbaltázta a klasszis.

"Jota jól játszott egész végig, két asszisztot is kioszthatott volna, de Ronaldo nem tudta kihasználni a helyzeteket, hiába kapott mindkét alkalommal nagyon minőségi átadást. Nem állhatok ki mellette" - állítják a portugál médiában.

"Ronaldo számára ez itt véget ért, nincs mit tovább nézni" - mondta az egyik portugál szurkoló a mérkőzést követően. Hozzátette, muszáj a kispadra ültetni a játékost, hiszen nem tud labdát vezetni, passzolni és gólt szerezni sem.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Mallorca-Barcelona bajnokin a hazaiak győzelme 8.50, a döntetlen 5.30, a vendégsiker 1.38-szoros szorzóval fogadható. (x)