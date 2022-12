Cristiano Ronaldo újabb hisztije borzolja a kedélyeket – VIDEÓ!

Fogadj 20-szoros szorzóval a Horvátország–Brazília meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Nemcsak a levegőbe beszélt Fernando Santos, amikor arról értekezett, hogy az utolsó pillanatig néha még ő sem tudja, milyen összeállításban küldi pályára Portugáliát. A rutinos szövetségi kapitány a Svájc elleni nyolcaddöntőn végül fegyelmezési okból kihagyta Cristiano Ronaldot a kezdőből, az edzőnek nem tetszett a 37 éves játékos Dél-Korea ellen mutatott hisztije. Az ötszörös aranylabdással 2008 óta nem történt hasonló válogatott meccseken, amikor egészséges volt.

Helyette viszont kezdett Goncalo Ramos, és a Benfica 21 éves támadója igazi főnyereménynek bizonyult, mesterhármasával a negyeddöntőbe röpítette a luzitánokat.

A 74. percben CR is beállt csereként Joao Félix helyére, és sikerült is betalálnia, viszont a gólt a játékvezető les miatt annullálta.

A hármas sípszó után a portugál játékosok kimentek megköszönni a szurkolóknak, hogy ilyen messzire elutaztak értük, és végig buzdították a csapatot az egész mérkőzés során. Azonban Cristiano Ronaldo mindenkit megelőzve elsőnek ment oda a drukkerekhez, és egy rövid tapsolás után duzzogva levonult a pályáról. Játékostársai hosszú percekig ünnepelték a hatalmas sikert, ebben viszont a 37 éves támadó már nem vett részt. Mi lesz veled Ronaldo?

Cristiano Ronaldo applauding the Portuguese fans after the game.



But again the ‘media’ make up lies. pic.twitter.com/vGkYWIuio3