Portugália 6 góllal köszöntötte a Ronaldo utáni korszakot

Új sztárja van Portugáliának, Goncalo Ramosnak hívják.

Nemcsak a levegőbe beszélt Fernando Santos, amikor arról értekezett, hogy az utolsó pillanatig néha még ő sem tudja, milyen összeállításban küldi pályára Portugáliát. A rutinos szövetségi kapitány a Svájc elleni nyolcaddöntőn kihagyta Cristiano Ronaldot a kezdőből, akivel 2008 óta nem történt hasonló a válogatott meccseken, amikor egészséges volt. Helyette viszont kezdett Goncalo Ramos, és a Benfica 21 éves támadója igazi főnyereménynek bizonyult. De ne szaladjunk ennyire előre!

Szemmel láthatóan felszabadultan játszottak a luzitánok már a kezdő sípszót követően, úgy járatták a labdát Fernandesék, mintha csak egy edzőmeccset vívnának, a Marokkóval szemben alulmaradó spanyoloktól eltérően viszont a 16-oson belül sem ijedtek meg a labdától. Épp így volt ezzel Ramos is, aki Joao Félixtől kapott szép passzt a 17. percben, lefordult védőjéről, és kisodródva elemi erővel a léc alá bombázott. A fiatal játékostól szinte senki nem számított lövésre, Sommer kapus a kezét sem tudta felemelni.

Ekkor még nem úgy tűnt, hogy nagy veresébe szalad bele Svájc, Xhakiri nem sokkal később 25 méterről lőhetett egy szabadrúgást, ami alig 20 centivel kerülte el csak a kaput. A túloldalon viszont egy pontrúgással megduplázták az előnyüket a Portugálok, a veterán Pepé fejelt egy szögletet a kapuba a 33. percben.

A második játékrész úgy kezdődött, ahogy az első: Ramos most is gyors gólt szerzett, pár pillanattal később pedig egy gólpasszt osztott ki Guerreirónak. A középkezdést követően alig telt el két perc, Akanji már szépített is, de Ramos saját maga harmadik, Portugália ötödik góljával jelezte, hogy itt nem lesz nyitott a párharc. És ekkor még mindig csak a 67. percben jártunk!

A megnyugtató előny birtokában lelassítottak kicsit a Portugálok, a csereként beálló Leao azért még a 92. percben bevette Sommer kapuját, így Portugália 6-1-gyel ütötte ki Svájcot, és jelezte, hogy számolni kell még velük ezen a tornán.

