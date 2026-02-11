Cristiano Ronaldo hazatérhet a nevelőegyütteséhez?

Ahogyan azt a GOAL is megírta, hogy Cristiano Ronaldo befejezte a sztrájkot az al-Nasszr elmaradt téli erősítéseinek hiánya miatt, és a hétvégi bajnoki mérkőzésre ismét játékra jelentkezett. Ennek ellenére a minap egy érdekes hír jelent meg a Give Me Sport X-oldalán.

A portál sajtóértesülésekre hivatkozva arról ír, hogy Ronaldo visszatérhet a portugál Sporting CP-hez, amelyben a pályafutását kezdte, még Bölöni László vezetőedző kezei alatt. Igaz, a hír megbízhatóságát jelentősen csökkenti, hogy mindössze egy másik, labdarúgással foglalkozó portál sem közölte.

Ennek tetejébe még a GMS által közétett bejegyzés is igen szűkszavú, nem beszélve arról, hogy a sajtóinformációk származási országát sem jelölték.

Először a LiveScore nevű Instagram-oldal tette közzé a hírt, noha további részleteket nem közölt.