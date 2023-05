Cristiano Ronaldo majdnem az ellenfél stábtagját lökte fel

Egyre csak gyűlnek a borús fellegek a portugál sztár felett.

Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiaába való igazolása igen hullámvölgyekkel teli. A portugál klasszis 16 mérkőzésen 12 gólnál és 2 asszisztnál jár az Al-Nassr színében, viszont igen sok gondja akad a pályán és a magánéletben is.

Cristiano Ronaldo ellökte magától az ellenfél stábjának egyik tagját, miután az Al-Nassr 1-1-es döntetlent játszott az Al-Khaleeje ellen A döntetlent követően több játékos is köré gyűlt, egyiküknek a mezét adta át. Az Al Khaleej személyzete is a pályára ment, és az egyik stábtag szelfit akart csinálni a portugállal, azonban őt már nem kedvesen fogadta, ellökte magától. A vendégek stábtagjának így nem volt szerencséje a kép elkészítésével. Az Al-Nassr négy fordulóval a bajnokság vége előtt már öt pontos hátrányban van a listavezető Al-Ittihadhoz képest, így érthető miért nem nyugodt senki a klubnál.

Cristiano Ronaldo már korábban is hevesen reagált a saját csapata játékára is és még az új vezetőedzőt is kiosztotta egyszer az öltözőbe menet. A portugál klasszist ott próbálják a földbe tiporni az ellenfél szurkolói, ahol lehet, így már több mérkőzésen is hallható volt a Messi nevét éltető rigmusok. A portugál ezt egyszer már megelégelte és az ágyékára mutatva jelezte válaszát.

Az Ázsiában eltöltött pár hónap a családi életére is kisebb kihatással lehetett, hiszen sajtóhírek szerint megromlott kapcsolata mostani kedvesével, Georgina Rodríguezzel. A kislányát is műteni kellett a napokban, de a mandulaműtét után már a hírek szerint jól van.

Ahogy korábban megírtuk Cristiano Ronaldónak két lehetősége is van, ha elhagyná Szaúd-Arábiát: visszamehet a Real Madridhoz, azonban ott már csak nagykövetként számítanának rá, illetve az asztalon lehet egy esetleges visszaigazolása a Premier League-be.

