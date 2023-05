Pár hónap alatt megunta Szaúd-Arábiát, újra klubot váltana Cristiano Ronaldo

Madridban lenne állása, de labdába már nem rúghatna – ellenben Newcastle-ben…

Sajtóértesülések szerint Cristiano Ronaldo elhatározta, hogy már nem sokáig marad Szaúd-Arábiában: újra csapatot váltana. A 38 éves portugál klasszis szíve vágya Madrid, ott azonban – bár kapna munkát – már nem rúghatna labdába, nem úgy Newcastle-ben…

A Sportal által szemlézett El Nacional szerint az ötszörös aranylabdás számára borzasztó nehéznek bizonyul beilleszkedni egy ennyire más országba, egy ennyire zárt közösségbe. Állítólag a nyelvi akadályok is nagyban hátráltatják a portugál sztár akklimatizálódását új klubjában, az al-Naszrben, amelyhez januárban szerződött, miután szerződést bontott a Manchester Uniteddel.

Mint ismeretes, Cristiano Ronaldo tavaly összekülönbözött a „vörös ördögök” menedzserével, Erik Ten Haggal, ezért úgy döntött, a téli átigazolási időszakban elhagyja a csapatot. Az elsődleges célja az volt, hogy Európában marad, ám az öreg kontinensről nem kapott ajánlatot, elsősorban magas bérigénye miatt.

Így nem volt más választása, mint Ázsiába, Szaúd-Arábiába menni, és elfogadni az Al-Naszr tulajdonosa, Mohammed bin Szalman ajánlatát. A 2025-ig szóló szerződésnek köszönhetően – évi 200 millió eurós fizetésével – ő lett a történelem legjobban fizetett labdarúgója.

Bár ebben a szezonban 12 gólt szerzett ugyanennyi meccs alatt a jelenleg második helyezett csapatban, a veterán klasszis viselkedésével párszor már kihúzta a gyufát a szaúdiaknál: egy ügyvéd például egyenesen a portugál játékos kiutasítását kérte az országból, miután az – ágyéka markolászásával – sértő gesztust tett az ellenfél szurkolói felé.

Az El Nacional szerint azonban – mesés járandóság ide vagy oda – Cristiano Ronaldo most maga hozta meg a döntést, hogy távozik Szaúd-Arábiából: ismét csapatot akar váltani.

Állítólag továbbra is Spanyolország fővárosába vágyódik – ahol korábban kilenc, sikerekben gazdag évet töltött el –, a legutóbbi klubváltása előtt is arról cikkeztek a lapok, hogy megkereste volt csapatát, a Realt és az Atléticót is. Azonban az előbbinél Florentino Pérez elnök és Carlo Ancelotti vezetőedző, az utóbbinál pedig a szurkolók ellenezték az érkezését.

Az El Nacional azonban úgy tudja, Pérez számítana Cristiano Ronaldóra, de már nem játékosként... Ha a korábban a Juventusban és a Sportingban is megfordult klasszis elhagyja az al-Naszrt, és visszatér Spanyolországba, akkor a Real Madrid elnöke állítólag felajánlaná neki, hogy legyen a „királyiak” nagykövete.

A Daily Mail ugyanakkor arról számolt be, hogy a Newcastle United esélyes a 38 éves játékos szerződtetésére. Az angol klub – amelynek szintén a Szaúd-Arábiai Állami Befektetési Alap a tulajdonosa, ahogy az Al-Naszrnak is – jelenleg a harmadik helyen áll az élvonalbeli bajnokságban, jó eséllyel a Bajnokok Ligájában fog szerepelni a következő idényben. Abban a sorozatban, amelyben Cristiano Ronaldo nevéhez fűződik a legtöbb – 140 – gól…

