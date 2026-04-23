Angol kiadásunk készített interjút az Al-Batin korábbi játékosával, Paul-Jose M’Pokuval, aki két nyomós érvet sorolt fel amellett, hogy miért „nincs értelme” Cristiano Ronaldónak visszatérnie a szaúdi ligából Európába. A visszavonult játékos emellett a Ronaldóhoz köthető átigazolási pletykákról is beszélt.

A kérdés továbbra is adott: meddig marad Ronaldo az Al-Nasszrnél?

Egyre többször merül fel, mennyi időt tölt még a Al-Nasszrnél a portugl klasszis. 2023-ban csatlakozott a rijádi együtteshez, miután a Manchester United felbontotta a szerződését a 2022-es világbajnokság előtt.

Ronaldo a világ egyik legjövedelmezőbb szerződését írta alá, amikor Szaúd-Arábiába igazolt, és azóta több világsztár – köztük Karim Benzema és Sadio Mané – is hasonló utat választott.

A portugál támadó továbbra is magas szinten teljesít, két újabb gólkirályi címmel gyarapította gyűjteményét. Februárban ugyanakkor sztrájkolni kezdett, miután nem értett egyet azzal, hogyan osztják el az anyagi forrásokat a PIF által irányított klubok között.

Azóta a 41 éves támadó visszatért a pályára, és ismét mindent megtesz azért, hogy az Al-Nasszrrel megszerezze első bajnoki címét. Ronaldo szerződése 2027 nyaráig szól, februárban lett 41 éves, így kérdéses, mennyi van még benne, illetve az sem eldöntött, hogy az Al-Nasszrnél, vagy esetleg máshol fejezi be a karrierjét.

Sokak fejében megfordulhatott a kérdés, jöhet még egy utolsó európai kihívás?

Felröppentek pletykák arról, hogy Ronaldo akár visszatérhetne nevelőegyesületéhez, a portugál Sporting CP-hez, ám M’Poku szerint erre kevés az esély.

A Tottenham Hotspur akadémiáján nevelkedő, majd Abu-Dzabiban és Szaúd-Arábiában is megforduló exfutballista így nyilatkozott a GOAL-nak:

„Nem hiszem, hogy visszatér Európába. És őszintén szólva nincs is értelme. Jól keres, jól bánnak vele Szúad-Arábiában. Egy bizonyos kor felett már más dolgok válnak fontossá. Szerintem még ott lesz egy világbajnokságon – valószínűleg az utolsón –, aztán visszatér Szaúd-Arábiába. Majd meglátjuk, mikor dönt a visszavonulás mellett.”

David Beckham összehozhatja a Messi-Ronaldo támadó párost?

Továbbra is kétséges, hogy Ronaldo valaha egy csapatban játszhat-e örök riválisával, Lionel Messivel. Az argentin klasszist 2028-ig köti szerződés az MLS-ben szereplő Inter Miami együtteséhez.

Sokan találgatják, vajon a klub társtulajdonosa, a David Beckham lehet-e az, aki összehozza a két korszakos zsenit az Egyesült Államokban. M’Poku azonban ebben sem hisz:

„Nem gondolom, hogy ez megvalósul. És őszintén szólva nem is biztos, hogy jó lenne. Mindketten hatalmas sztárok, és a szurkolók általában választanak: vagy Messi-pártiak, vagy Ronaldo-pártiak. Egy klubnak nem feltétlenül tenne jót, ha mindkettő ott lenne.”

– zárta gondolatait a 2026-ban visszavonult labdarúgó.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.