Messi és Ronaldo egy csapatban? David Beckham és Inter Miami az álomigazolás kapujában

Sztrájk és feszültség Rijádban: Miért akar távozni CR7?

Bár Cristiano Ronaldo szerződése 2027-ig szól az Al-Nassr együttesénél, a 41 éves szupersztár az elmúlt hetekben nyílt konfliktusba került a klubvezetéssel. A hírek szerint Ronaldo „sztrájkba” lépett, és kihagyta csapata legutóbbi három mérkőzését. A frusztráció oka a szaúdi liga átigazolási politikája: a portugál nehezményezi, hogy míg a rivális Al-Hilal – amely nemrég szerezte meg Karim Benzemát – kiemelt támogatást kap, az Al-Nassr kerete nem erősödött meg kellőképpen.

Bár várhatóan szombaton, az Al-Fateh ellen visszatér a pályára, a bizalom megrendült. A legfrissebb hírek szerint Ronaldo szerződésében szerepel egy 60 millió dolláros kivásárlási ár, amely ezen a nyáron aktiválható – ez pedig megnyitja az utat az MLS felé.

„Box Office minden héten” – Az Inter Miami-projekt

Rene Meulensteen, a Manchester United korábbi edzője, aki szoros kapcsolatot ápol Ronaldóval, úgy véli, az MLS lenne a tökéletes következő lépés.

„Cristiano még 41 évesen is simán dominálna az MLS-ben. Ha megkapja a kiszolgálást, ő befejezi az akciókat. Messi mellett játszani az Inter Miamiban? Ez lenne a sportág történetének legnagyobb dobása. Minden héten telt házas 'box office' produkció lenne” – nyilatkozta Meulensteen.

Messi már történelmet írt Amerikában

Míg Ronaldo Szaúd-Arábiában küzd, Lionel Messi valóságos reneszánszát éli Floridában. Az argentin zseni:

Egymás után kétszer lett az MLS MVP-je (legértékesebb játékosa), megnyerte az MLS Cup-ot az Inter Miamival és nemrég hosszabbított szerződést 2028-ig.

David Beckham, az Inter Miami társtulajdonosa sosem rejtette véka alá ambícióit. Miután összehozta a Barcelona korábbi sztárjait (Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba), Ronaldo megszerzése lenne a korona az életművén.

Rob Earnshaw, a korábbi MLS-csatár szerint bár az esélyek csekélyek, Beckham az egyetlen, aki képes lehet erre: „Ha van hely, ahol ez megvalósulhat, az Miami. Az egész világ erről beszélne.”

Ronaldo számára a nyári, észak-amerikai rendezésű világbajnokság előtt az MLS nemcsak sportszakmailag, hanem marketing szempontból is a leglogikusabb lépés lenne. Ha aktiválja a záradékát, 2026 nyarán tanúi lehetünk a pillanatnak, amit eddig csak a FIFA-játékokban láthattunk: Messi és Ronaldo egyazon mezben.

