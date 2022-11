Cristiano Ronaldo Erdélybe igazol?

Fogadj 20-szoros szorzóval Lionel Messi kaput eltaláló lövéseinek számára az Argentína–Mexikó vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester United labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Cristiano Ronaldóval. Az angol együttes keddi közleménye szerint azonnali hatállyal váltak meg az ötszörös aranylabdás portugál támadótól, aki egy múlt heti televíziós interjúban kritizálta a klubot és Erik ten Hag vezetőedzőt is. A 37 éves csatár arról beszélt: úgy érzi, "elárulták" őt a Manchester Unitednél, és az volt az érzése, hogy néhány ember nem akarta, hogy ott legyen.

Azonban Ronaldo számára új élet kezdődik, a múltat el lehet, és el is kell felejteni. A portugál támadó jelenleg a világbajnokságra koncentrál, nem keres magának csapatot, viszont ettől függetlenül záporoznak az ajánlatok.

A brassói Steagul Roșu sem akart kimaradni a sorból, a román harmadosztályú gárda egy visszautasíthatatlan, havi 516 eurós hivatalos ajánlatot tett a Manchester Unitedtól kirakott játékosnak. Összehasonlításképp a rutinos csatár az MU-ban heti 500.000 fontot keresett.

OFFICIAL STATEMENT



Our board has reached an agreement to offer @Cristiano a contract up until the end of the current season. The 516.35 Euros/mo contract (2550 Lei) shows our commitment to build a squad that can clinch the League 3 play-off & attack promotion.#SteagulRenaște