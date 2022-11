Cristiano Ronaldo egy esetben azonnal visszavonulna

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Az elmúlt napokban Cristiano Ronaldo alaposan felbolygatta az állóvizet, amikor páros lábbal szállt bele klubjába, a Manchester Unitedbe és mindenkibe, akit csak ért. A Piers Morgannek adott interjújából azóta újabb és újabb részletek derültek ki, személyes családi válsága mellett egyéb kérdésekre is őszinte választ adott.

A beszélgetés során elhangzott, hogy Cristiano Ronaldo visszavonulna-e abban az esetben, ha Portugália megnyeri az idei világbajnokságot:

"Nagyra értékelem a szurkolók irántam érzett szeretetét akkor is, amikor nem játszom, még ha kritizálnak is, az mindig a szívemben lesz. Mindig a szívemben maradnak" - tette hozzá a klasszis.

Cristiano Ronaldo on if he will retire if Portugal win the World Cup: "Yes, retired. 100 per cent". 🚨🇵🇹 #MUFC



"I appreciate the love the fans have for me even when I do not play, even when they criticise me it will always be in my heart. They will always be in my heart". pic.twitter.com/hENSn9gdQ8