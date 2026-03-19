Sokk a Real Madridnál: másfél hónapra kidőlt a kulcsember

Hidegzuhany a Real Madridnál: a csapat első számú kapusa, Thibaut Courtois combsérülés miatt várhatóan legalább hat hétig nem állhat rendelkezésre.

A 33 éves BL-győztes játékos szerdán még úgy vélte, nem komoly a probléma, ám a csütörtöki vizsgálatok ennek az ellenkezőjét mutatták. A belga kapus kedden kezdőként lépett pályára a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, ám a szünetben le kellett cserélni, helyét Andrij Lunyin vette át.

A madridi klub csütörtökön hivatalosan is megerősítette a sérülést, míg a The Athletic értesülései szerint Courtois körülbelül hat hétig lesz harcképtelen, bár egyes források szerint a kihagyás akár nyolc hétre is nyúlhat. A problémát túlterhelés okozhatta.

A sérülés miatt a csapat első számú kapusa biztosan kihagyja az áprilisi BL-negyeddöntős párharcot a Bayern München ellen, és az elődöntős szereplése is kérdésessé válik, amennyiben a madridiak továbbjutnak.

A sérülés ráadásul közvetlenül a vasárnapi madridi derbi előtt történt. Az Atlético Madrid jelenleg a harmadik helyen áll a La Liga tabelláján, kilenc ponttal lemaradva a második Real Madrid mögött, amely négy ponttal követi az éllovas FC Barcelona együttesét.

Courtois ebben a szezonban 41 mérkőzésen védett minden sorozatot figyelembe véve, és 16 alkalommal őrizte meg kapuját a góltól, a helyét ideiglenesen Andrij Lunyin veheti át, aki a szezon során eddig három alkalommal kezdett: az Olympiakosz elleni BL-csoportmeccsen, valamint a Király-kupában a Talavera és az Albacete ellen.

A 27 éves ukrán kapus korábban már többször helyettesítette Courtois-t, különösen a 2023–24-es idényben, amikor a belga súlyos térdsérüléséből lábadozott.

