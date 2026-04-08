Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports
Bózsik Tamás

Újabb tehetséget igazolhat a Como a Real Madridból

D. Yanez
Nico Paz és Jacobo Romaz után újabb csiszolatlan gyémántot happolna el a Real Madrid akadémiájáról a Como. Daniel Yanez már a madridiak felnőttcsapatában is bemutatkozott, most pedig Cesc Fábregas csapata nézte ki magának.

Az olasz újságíró, Nicolo Schira arról számolt be, hogy Yanez a legfrissebb név a Como kívánságlistáján, akivel megerősítené a támadósorát. 

A spanyol szélső már 36 alkalommal lépett pályára ebben a szezonban különböző korosztályok csapataiban, illetve a Real Madrid Castillában. Ezek után nem meglepő, hogy tagja lett a felnőtt keretnek, sőt, az Elche elleni, március 14-i La Liga-mérkőzésen be is mutatkozott. 

Yanez több szempontból is illik a Como átigazolási politikájába. Fábregas csapata szeretne minél több fiatal játékost szerződtetni, ráadásul Paz és Romaz személyében már érkezett labdarúgó a Királyiaktól.

Minden esély megvan arra is, hogy Lanez adott esetben a Bajnokok Ligájában is kipróbálja magát, ha összejön az átigazolás. A Como ugyanis hét körrel a Serie A vége előtt a negyedik, BL-t érő helyen áll.

