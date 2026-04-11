A jelenleg hullámzó formát mutató Palmert az utóbbi időben többen is összeboronálták a Manchester United együttesével, és egyes források szerint a válogatott támadó szívesen visszatérne Anglia északnyugati részére. Rosenior azonban határozottan cáfolta ezeket a találgatásokat: a 23 éves játékos – aki 2023-ban a Manchester City csapatától érkezett a londoni klubhoz – teljes mértékben elkötelezett a Chelsea mellett.

– Sokat köszönhetek Cole-nak, mert olyan időszakokban is vállalta a játékot, amikor más talán nem tette volna – mondta Rosenior a Sky Sports oldalán megjelent cikkben. – Sokan beszélnek arról, mennyire elhivatott, mennyire azonosul azzal, amit itt építünk. Mindenbe beleadja magát, és emberileg is rendkívül sokra tartom – azért, amit képvisel, és amit el akar érni nálunk. A jövőben meghatározó szerepe lesz a csapatomban.

Palmer 2023-as, mintegy 40 millió fontos átigazolása óta 132 mérkőzésen 53 gólt és 32 gólpasszt jegyzett a Stamford Bridge közönsége előtt. A támadót szeptemberben az Aranylabda-szavazáson a világ nyolcadik legjobbjának választották, ugyanakkor az idei szezonban visszafogottabb teljesítményt nyújt a tőle megszokottnál.

Rosenior szerint azonban a játékos új lendületet kapott, és készen áll a hajrára.

– Cole kivételes futballista, aki nehéz időszakon ment keresztül – sérülések, sűrű meccsprogram. Most viszont egy frissebb, energikusabb játékost látok benne, és bízom benne, hogy ezt a formát a szezon végéig meg tudja tartani.

Arra a kérdésre, miként lehet a legtöbbet kihozni a támadóból – aki ebben az idényben 10 gólt és 3 gólpasszt jegyez –, Rosenior így válaszolt:

– Bizalmat kell adni neki, és kiemelni, amiben jó. Megnéztem a statisztikákat: még a nehezebb időszakainkban is rengeteg helyzetet alakított ki. Egyszerűen nem használtuk ki azokat, amiket ő teremtett. Ezt meg is mutattam neki. Cole ösztönös játékos – szabadságra van szüksége a pályán, hogy igazán kibontakozhasson. Tudatosan pihentettük az utóbbi időben, és ennek már látszik az eredménye: remek állapotban van.



