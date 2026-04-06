A Citynél már készülnek Guardiola távozására

Pep Guardiola jövője körül egyre nagyobb a bizonytalanság. Bár a katalán szakember szerződése 2027 nyaráig érvényes a Manchester Citynél, egyre több jel utal arra, hogy akár már idén nyáron lezárhatja korszakos sikerekkel teli manchesteri időszakát.

A brit The Telegraph értesülései szerint Guardiola az előző válogatott szünetben tájékoztatta volna a klubvezetést a döntéséről, ám a tervezett egyeztetés végül elmaradt, így a hivatalos bejelentés sem történt meg. A beszámolók alapján az 55 éves szakember a szezon végére halasztotta a végleges döntést, mivel átfogó értékelést szeretne készíteni a csapat helyzetéről és saját motivációjáról.

A háromszoros BL-győztes szakvezető állítólag két kulcskérdésre keresi a választ a következő hónapokban: mennyire képes a jelenlegi keret megvalósítani az elképzeléseit, illetve rendelkezik-e még azzal az energiával és elhivatottsággal, amely szükséges az esetleges újabb sikeres idényhez.

A bizonytalanság a klubvezetést sem hagyta tétlenül: angol források szerint a Manchester City már elkezdte feltérképezni a lehetséges utódokat. A leggyakrabban emlegetett nevek között szerepel Vincent Kompany, a Bayern München jelenlegi vezetőedzője és a City korábbi ikonja, valamint Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya.

A találgatások erősödéséhez az idei szezon hullámzó teljesítménye is hozzájárul. A Manchester City várhatóan sorozatban másodszor marad le a bajnoki címről, és a Bajnokok Ligájában sem jutott túl a negyeddöntőn a 2022–23-as győzelme óta. Bár az FA-kupában aratott 4–0-s siker a Liverpool ellen némi vigaszt jelentett, a szurkolók számára ez aligha pótolja az elmúlt évek dominanciáját.

