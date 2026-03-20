Így búcsúzott családja Chuck Norristól

Norris egy nappal korábban került kórházba, akkor még nem közölték az állapotát.

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy tegnap reggel elveszítettük szerettünket, Chuck Norrist. Halálának körülményeit nem szeretnénk megosztani, de annyit elmondhatunk, hogy családja körében, békében távozott” – írja a család.

„A világ harcművészként, színészként és az erő szimbólumaként ismerte, számunkra azonban odaadó férj, szerető apa és nagyszerű nagyapa, valamint hihetetlen testvér volt – családunk szíve. Hittel, elhivatottsággal és szerettei iránti megingathatatlan elkötelezettséggel élte életét. Munkájával, fegyelmével és kedvességével emberek millióit inspirálta világszerte, és hosszú távon hatott sokak életére.”

A család hangsúlyozza, hogy Norrisnak rengeteget jelentett a rajongók szeretete és támogatása: „Számára nemcsak rajongók, hanem barátok voltatok.”

Megerősítik, hogy valóban kórházba kellett szállítani a színészt, és köszönik a rajongók imáit, támogatását az elmúlt napokban. „Köszönjük, hogy velünk együtt szerettétek őt.” A család a gyász idejére szeretné elkerülni a további kérdéseket.

Tíz nappal ezelőtt még Instagramon posztolt Chuck Norris

Norris március 10-én, születésnapján is megosztott egy videót az Instagramon, amelyben edzett: „Én nem öregszem, én szintet lépek. Semmi sem teszi az embert fiatalabbnak, mint egy kis testmozgás a napsütésben. Hálás vagyok, hogy egy évvel idősebb lettem, jó egészségnek örvendek, és továbbra is azt csinálhatom, amit szeretek” – írta a poszt mellett.

Így vált igazi harcművésszé

Carlos Ray „Chuck” Norris az Oklahoma állambeli Ryanben született 1940. március 10-én. Apja cseroki származású autószerelő és teherautó-sofőr, anyja ír volt. Gyermekkorában nem volt sportos, de a későbbiekben az amerikai hadseregben szolgált, Dél-Koreában kapta a „Chuck” becenevet, és itt kezdett tangszudózni. Fekete övet szerzett tangszudóban, taekwondóban, Shito-Ryu karatéban és brazil dzsúdzsucuban, megalapította saját harcművészeti irányzatát, a Chun Kuk Dót, valamint az Egyesült Harcművészetek Szövetségét (UFAF).

Bruce Lee indította el a filmes karrierjét

Filmben először barátja, Bruce Lee hívására szerepelt, majd Steve McQueen biztatta a színészi pályafutás folytatására. Első főszerepe az 1977-es Országúti bunyós volt. Játszott többek között az Ütközetben eltűnt, a Delta kommandó és A bajnok és a kölyök című filmekben, majd 1993-tól nyolc éven át a Walker, a texasi kopó sorozatban szerepelt. Legutóbbi nagyobb filmes szerepe a Feláldozhatók 2. című filmben volt.

Több harcművészetben is világbajnoki címet szerzett. De több könyvet is írt a harcművészetről, edzésről, filozófiáról, politikai nézeteiről.

Chuck Norris mém lett, az egyik legismertebb mém

Nevéhez fűződik a világszerte ismert internetes mém- és vicckultúra, amely a legyőzhetetlenséggel, extrém erővel és humorral kapcsolta össze, például hogy „Chuck Norris vitte haza az anyját a kórházból” vagy „megfojtott egy rablót egy zsinór nélküli telefonnal”. Bár ő maga nem írta ezeket a vicceket, sok cégnek segített ilyen mémek felhasználásával reklámokban, tévéműsorokban és könyvekben.

