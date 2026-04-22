Rosenior szerint sok mindenen változtatni kell

Folytatódott a Chelsea vesszőfutása, a bajnokságban a Brighton elleni volt zsinórban az ötödik mérkőzés, ahol úgy szenvedtek vereséget, hogy még csak gólt sem szereztek. A londoni csapatnak 1912 óta nem volt ilyen rossz sorozata, a frusztráció Liam Rosenior mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján is érezhető volt:

„A mérkőzés minden szempontból elfogadhatatlan volt, a hozzáállásunk is elfogadhatatlan volt, mindig kiállok a játékosaim mellett, de a ma esti teljesítmény tényleg védhetetlen.”

A Chelsea vezetőedzője szerint a csapat minden tagjának magába kell néznie, és először az alapokat kell rendbe tenniük:

„Úgy gondolom, a játékosoknak tükörbe kell nézniük, hogy mit adtak bele. Hiányzott a vágy, a bátorság, a harciasság. Beszélhetünk taktikáról... de a taktika csak az alapok után jön.”

A mentális felkészültség hiánya nagy téma volt a klub háza táján az utóbbi hetekben, Roseniort is rengeteg kritika érte az öltözőben kialakult hangulat miatt. Az angol szakember arról is beszélt, érzelmileg mennyire nehezen viseli az utóbbi időszak borzasztó eredményeit:

„Olyan dühös vagyok, hogy szinte meg vagyok dermedve. Valaminek most azonnal drasztikusan meg kell változnia. A profizmus hiányzott. Ha ennek az elit klubnak vagy a játékosa, elfogadhatatlan, hogy azzal vádoljanak, hogy feladtad. Ennyit tudok mondani. Fáj.”

Bizonytalan jövő

A Chelsea a vereséggel még távolabb került az ötödik helytől, most már hét pontos a hátránya a Liverpoollal szemben, eggyel több mérkőzést lejátszva. A Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásához így már csodára lenne szükség, ez pedig kérdéseket vet fel Rosenior jövőjével kapcsolatban is.

A Brighton elleni mérkőzés során a szurkolók is kifejezték elégedetlenségüket, a kritikára a vezetőedző is reagált:

„Megértem a szurkolók frusztrációját. Ez az én felelősségem mint vezetőedző és menedzser. Megértem, miért éreznek így a szurkolók, joggal nyilvánítják ki véleményüket.”

A vezetőség álláspontja korábban az volt, hogy a szezon végéig mindenképp támogatják Roseniort, ezután hoznak döntést a lehetséges folytatásról. A sorozatos vereségek azonban változtattak a klub hozzáállásán, a hírek szerint Rosenior utolsó esélye a Chelsea szezonjának és a saját állásának megmentésére a vasárnapi FA-kupa elődöntő a Leeds ellen.

Sajtótájékoztatója végén az angol tréner kiemelte, mennyire fontos lesz a Wembley-ben rendezendő összecsapás:

„Meg kell hoznunk a csapat számára a helyes döntéseket a vasárnapi hatalmas mérkőzés előtt, és mindent meg fogunk tenni, hogy fordítsunk a helyzeten.”

Forrás: BBC Sport

