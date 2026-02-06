Mint ismert, a Chelsea 1-0-s vereséget szenvedett az Emiratesben az Arsenal ellen az angol Ligakupa elődöntőjének visszavágóján, így 4-2-s összesítéssel kiesett a sorozatból. A közösségi médiában megjelent egy videó a vendégek dühösnek látszó vezetőedzőjéről, Liam Roseniorról, ahogy káromkodva küld el valakit az Arsenal csapatától:

"Az a te térfeled - az a ki......tt térfeled. Ki......ul maradj ott" - hangzott el a Sky Sports szerint a Chelsea mesterének szájából.

Tegnap sajtótájékoztatón beszélt az esetről Rosenior: "Nem a játékosok voltak. Amikor bemelegítesz, mindenkinek megvan a saját térfele. Én sosem kértem a játékosaimat vagy a stábtagokat, hogy szándékosan átmenjenek a másik térfélre. Abban a pillanatban nem volt helyes, ahogyan eljártak. Nem azért vagyok itt, hogy játszmázzak"

"Nincs senkivel bajom az Arsenalnál. Fantasztikus menedzserük van Mikel Arteta személyében, akit nagyon tisztelek. Abban a pillanatban viszont úgy éreztem, ezt a tiszteletet nem mutatták a csapatom felé" - adott hangot csalódottságának Rosenior.

Többek viszont felhívták az edző figyelmét, nem szándékosan zavarják ilyenkor az ellenfél csapatát a térfélen átlépő stábtagok, hanem sokszor a kapusedző tesz így, hogy a hálóőr tudja a kirúgásokat gyakorolni, ráadásul sok éve megy ez a labdarúgásban.