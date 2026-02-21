Több év után jelentősen megváltozik a Chelsea meze

Mezszponzort talált magának a Chelsea a 2025-26-os idény hátralévő részére - erről ír angol kiadásunk. Bár a dressz elején csak az idény végezetéig lesz látható a támogató, a felek között egy hosszabb távú együttműködés született.

Már a cég kiléte is ismert, az IFS egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat. A londoni klub úgy fogalmaz a közleményében, hogy "a világ vezető ipari mesterséges intelligencia szolgáltatójáról" van szó.

A BBC Sport úgy tudja, a Chelsea közel 75 millió eurót kérne attól a támogatótól, amely szeretne a végleges mezszponzora lenni a 2026-27-es kiírástól.

Mint ismert, a londoni Kékek mezének előlapján 2023 óta nem volt állandó szponzor, akkor ugyanis nem hosszabbították meg a Three telekommunikációs vállalattal kötött megállapodásukat.

