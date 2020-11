Cavani vezérletével kétgólos hátrányból fordított a MU

A második forduló óta veretlen Southampton az első játékrészben még 2-0-ra vezetett a ellen, a Vörös Ördögök azonban Cavaninak köszönhetően megfordították a mérkőzés eredményét.

A Manchester United komolyabb helyzetével kezdődött a mérkőzés - Greenwood oldalhálóba lőtt labdája nem hozta meg a várt eredményt és a 23. percben ez meg is bosszulta magát: Bednarek egy szöglet után csúsztatott a rövidbe.

Greenwood és Bruno Fernandes fél óra játék után kiegyenlíthették volna az állást, de három perccel később Ward-Prowse egy gyönyörű szabadrúgásgóllal növelte a hazaiak előnyét. Íme:

Az első félidő végén megsérült De Gea helyett jött a Sheffieldtől kölcsönbe érkező Henderson, valamint Greenwood helyett Cavani is a pályára. Az első vendégtalálatból is kivette a részét az uruguayi játékos, beadását Bruno Fernandes egy labdaátvétel után, a 16-os területén tudta belőni.

