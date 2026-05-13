Már eldőlt? A United vezetői meghozták döntésüket Carrickről

Egyre közelebb kerülhet Michael Carrick ahhoz, hogy végleg átvegye a Manchester United vezetőedzői posztját. Angol sajtóértesülések szerint a klub vezetői már azt javasolják, hogy a korábbi legendás középpályás kapja meg a lehetőséget a következő szezonban is, immár állandó megbízatással.

A döntés még nem végleges, mivel a végső szó Sir Jim Ratcliffe-é, a klub társtulajdonosáé, aki az INEOS-on keresztül a futballügyekért is felel. Ugyanakkor az ESPN és több brit forrás szerint a vezetőség – köztük Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox sportigazgató – egyértelműen Carrick mellett tette le a voksát, és az ő kinevezését fogja javasolni a klubvezetésnek.

A Glazer család, amely továbbra is többségi tulajdonos, a beszámolók szerint nem kíván beleszólni a szakmai döntésekbe, így minden jel arra mutat, hogy Ratcliffe kezében összpontosul a végső döntés.

Carrick jelenleg is aktívan részt vesz a jövőbeli tervezési folyamatokban Carringtonban, és a játékosok, valamint a stáb körében is egyre erősebb az az érzés, hogy ő maradhat a csapat élén. A klubnál már a nyári átigazolások előkészítése is zajlik, és kulcskérdésnek számít, hogy a potenciális érkezők pontosan tudják, ki lesz az edzőjük.

A United ugyan több jelöltet is megvizsgált az elmúlt hónapokban – köztük Andoni Iraolát és Unai Emeryt –, de a belső vizsgálatok és háttérellenőrzések után Carrick helyzete folyamatosan erősödött. A klub döntéshozói eredetileg a szezon végét várták volna meg a végső határozattal, ám a Bajnokok Ligája-indulás biztosításával felgyorsultak az események.

A 44 éves szakember januárban vette át ismét ideiglenesen a csapat irányítását, miután a klub menesztette Ruben Amorimot. Akkor a Manchester United még a tabella hetedik helyén tanyázott, jelentős lemaradásban a rivális Manchester City mögött. Azóta azonban a csapat formája jelentősen javult, és jelenleg a harmadik helyen áll.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.