Amire a sajtóhírek alapján számítani lehetett, kedd este hivatalossá vált, a Manchester United a hivatalos felületein közölte, hogy az idény végéig a klub korábbi középpályása, Michael Carrick irányít majd vezetőedzőként. A jelek szerint azonban új arcokkal és erősítést jelentő labdarúgókkal nem számolhat a januári átigazolási szezonban.

A The Sun értesülései szerint a United a januári átigazolási időszakban nagy valószínűséggel nem igazol új játékost, annak ellenére sem, hogy a költségvetésbe beleférne néhány minőségi labdarúgó megszerzése.

Sajtóhírek szerint a vezetőség arra is felkészült, hogy kifizesse a végül Manchester Cityhez szerződő Antoine Semenyo tetemes kivásárlási árát, ám végül a hosszú távú stratégia mellett döntöttek, és vélhetően csak nyáron várható jelentős változás a keretben. Michael Carrick megbízatása ugyebár a szezon végéig szól, a feladata pedig egyértelmű: stabilizálni a Unitedet anélkül, hogy téli erősítésekre támaszkodhatna.

A klub döntése egyben határozott elutasítása annak a szemléletnek, amelyet a menesztett vezetőedző, Ruben Amorim képviselt. A portugál szakember a távozása előtt állítólag komoly nyomást gyakorolt a vezetőségre a téli erősítések érdekében, ami értetlenséget váltott ki a klub vezetőinél, hiszen a menesztett szakvezető tisztában volt vele, hogy a nyári bevásárlás után télen nem lesz lehetőség újabb kiszemeltek megszerzésére.

Miután a United tavaly több mint 250 millió fontot költött hat új játékosra, a vezetőség a következő jelentős befektetést a nyárra tartalékolja, amikor kedvezőbb piaci lehetőségek állnak majd rendelkezésre.A kiszemeltek viszont már most megvannak. A klubnál a védekező középpályás posztot jelölték meg kiemelt prioritásként, és állítólag négy labdarúgó közül választ majd a vezetőség: a Nottingham Forest kulcsemberét, Elliot Andersont, a Crystal Palace tehetségét, Adam Whartont, a Brighton játékosát, Carlos Balebáját, valamint a Bournemouth angol középpályását, Alex Scottot egyaránt szívesen látnák az Old Traffordon.

A téli spórolás egyébként nem először fordul elő, sem Ole Gunnar Solskjaer 2019-es, sem Ralf Rangnick 2022-es ideiglenes időszaka alatt nem biztosított a klub komolyabb forrásokat igazolásokra – utóbbi esetben még akkor sem, amikor Rangnick támadóerősítést sürgetett Mason Greenwood kiesését követően.

A Manchester City elleni, kőkeménynek ígérkező erőpróbát így biztosan új arc nélkül kell megvívnia Michael Carrick együttesének, ám a vezetőedző helyzetét némileg könnyíti, hogy több, korábban sérüléssel bajlódó futballistája is visszatérhet. Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount és Harry Maguire egyaránt bevethető a városi derbin, Amad Diallo és Bryan Mbeumo pedig visszatért az Afrikai Nemzetek Kupájáról.