„Ez nem Szalah FC!” – Carragher megint kiosztotta a távozó egyiptomi klasszist

Újabb pikáns fejezettel bővülhet Mohamed Szalah és a Liverpool kapcsolata: Jamie Carragher kemény kritikával illette az egyiptomi támadót, miután a játékos egy sokatmondó közösségi médiás bejegyzéssel burkoltan odaszúrt Arne Slotnak és a csapat jelenlegi játékstílusának. A Liverpool legendája szerint az egyiptomi támadó ismét saját magát helyezte a klub elé, ráadásul a lehető legrosszabb pillanatban.

Az egész ügy a Liverpool Aston Villa elleni 4–2-es veresége után robbant ki, amikor másnap Szalah egy érzelmes hangvételű posztban arról írt, hogy szeretné újra a Jürgen Klopp-féle „heavy metal futballt” látni az Anfielden. Az egyiptomi klasszis szerint a szurkolók ennél többet érdemelnek, a bejegyzést pedig sokan egyértelmű kritikaként értelmezték Arne Slot taktikájával szemben.

„Láttam ezt a klubot kétkedőkből hívővé, majd bajnokká válni. Ehhez kemény munka kellett, és én mindig mindent megtettem ezért a klubért. Semmi sem tölt el nagyobb büszkeséggel. Az újabb vereség nagyon fájdalmas volt, és nem ezt érdemlik a szurkolóink. Azt szeretném látni, hogy a Liverpool visszatérjen ahhoz a félelmetes, támadó szellemű heavy metal futballhoz, amely trófeákat nyert” – írta Szalah.

Jamie Carragher azonban nem hagyta szó nélkül a nyilatkozatot. A Sky Sports szakértőjeként a korábbi védő kijelentette: egyáltalán nem lepte meg az idény végén távozó támadó viselkedése, sőt, szerinte az egyiptomi játékos tudatosan generálja maga körül a feszültséget, miközben közeledik a búcsú pillanata.

„Nem vagyok meglepve. Korábban is mondtam, hogy még történni fog valami a szezon vége előtt. Ledob még egy bombát, hasonlóan ahhoz, ahogy Cristiano Ronaldo tette a Manchester Unitednél a távozása előtt” – fogalmazott Carragher.

A Liverpool ikonja azt is felidézte, hogy már két évvel ezelőtt is önzőnek nevezte Szalaht egy hasonló nyilvános megszólalás miatt, és szerinte most ismét beigazolódott az állítása.

„Kevesebb, mint két éve önzőnek neveztem egy interjúja miatt, és szerintem ez most is igaz. A Liverpool előtt egy rendkívül fontos hét áll. A csapat még nem biztosította be teljesen a Bajnokok Ligája-indulást, ilyenkor pedig a fókusznak a Liverpool FC-n kellene lennie, nem pedig a Szalah FC-n” – mondta.

A nyilatkozat komoly visszhangot váltott ki Angliában, több korábbi játékos és szakértő is úgy értelmezte Szalah sorait, mint egyértelmű elégedetlenséget Arne Slottal kapcsolatban. Steven Gerrard például arról beszélt, hogy a poszt egy identitását vesztett öltöző képét festi le, és arra utalhat, hogy belső feszültségek alakultak ki a klubnál.

