Amíg a Liverpool szurkolói az Inter elleni értékes 1-0-s idegenbeli sikert ünneplik, Olaszországban a játékvezetés a téma. A mérkőzés hajrájában a VAR segítségével megítélt büntetőt – amelyet a mezénél visszarántott Florian Wirtz harcolt ki, és Szoboszlai értékesített – Fabio Capello kemény szavakkal illette.

„Ez egy botrányos tizenegyes. Nem értem, miért kellett a VAR-nak közbeavatkoznia, amikor a játékvezető is látta a nyilvánvaló színészkedést” – mondta a korábbi sikeredző a Sky Sport adásában.

Capello szerint a Bastoni-féle mezrángatás nem ért büntetőt:

„Ha egy ilyen mezrángatásért odahívják a bírót, akkor meccsenként egymillió tizenegyest kellene ítélni. Ezzel precedenst teremtenek, és ez szégyenteljes.”

A Liverpoolt ez aligha zavarja: Arne Slot csapata annak ellenére nyert, hogy korábban egy góljukat (szintén VAR-vizsgálat után) elvették, a győzelemmel pedig megelőzték az Intert a tabellán.

Az Internek nem lesz könnyű dolga, ha javítani szeretnének, a következő 7. fordulóban a tabella éllovasát, az Arsenalt fogadják.

Forrás: Football Italia

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.