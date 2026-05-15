Camavinga nem élete idényét futotta

A kimaradók közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga, a Real Madrid középpályása, akinek két klubtársa, Kylian Mbappé és Aurélien Tchouaméni is bekerültek Deschamps vb-keretébe.

Camavinga az idény során többször is sérüléssel bajlódott, a Real Madrid játékosa bokasérülése miatt nyolc mérkőzést kénytelen volt kihagyni az idényben.

Azonban, amikor egészséges volt, akkor se volt alapkezdő a Királyi Gárdában, Xabi Alonso és Álvaro Arbeloa irányítása alatt sem tudta beverekedni magát a blancók kezdőcsapatába, mindössze csak 2179 percet játszott.

A Bayern München elleni felelőtlen piros lapja pedig kétségtelenül megpecsételte a Real Madrid idényét.

Rengeteg nagy név nem utazik a világbajnokságra

Camavingán kívül Randal Kolo Muani, El Junior Kroupi, Florian Thauvin, Corentin Tolisso, Esteban Lepaul, Pierre Kalulu, Khéphren Thuram sem utanak a világbajnokságra

A francia vb-keret így is tele lesz sztárokkal

A francia nemzeti csapatot 2012 óta irányító, az idei torna után azonban búcsúzó szakember keretének legrutinosabb tagja a 96-szoros válogatott Kylian Mbappé, de Deschamps számít az aranylabdás Ouasmane Dembélére, vagy a szintén a budapesti BL-döntőbe jutott Paris Saint-Germain-es klubtársára, Désiré Douéra is.

A jelenleg a török Fenerbahcéban futballozó N'Golo Kanté 35 évesen került a vb egyik legnagyobb esélyesének keretébe.

A franciák az I csoportban Szenegállal, Irakkal és Norvégiával csatáznak majd a továbbjutásért. A vb július 19-ig tart.

A franciák vb-kerete:

kapusok:

Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

védők:

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

középpályások:

N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

támadók:

Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Internazionale)

