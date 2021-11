Bundesliga: Szoboszlai Dominik a legjobb

Második alkalommal választották meg a Bundesliga legjobb újoncának Szoboszlai Dominikot. A Leipzig játékosa augusztus után októberben is a legtöbb szavazatott kapta a szurkolóktól.

A Bundesliga internetes oldala megemlékezik arról, hogy a fiatal magyarnak nagy konkurenciája van a csapatban, így nem csoda, ha olykor kimarad az együttesből, ám a Bochum és a Fürth ellen gólt szerzett, valamint gólpasszokat adott, a Babelsberg elleni kupameccset pedig az ő találata döntötte el.

Az oldal kiemeli, hogy Szoboszlai nemcsak a lövéseivel tűnik ki a csapatból, hanem azzal is, hogy a passzai 87 százaléka sikeres volt októberben. Emellett a párharcokban is előrelépett, mert ezek felét is megnyerte.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott lengyelországi sikere gazdaggá teheti a fogadókat, hiszen 6,25-szörös szorzóval lehet rá fogadni.