Bundesliga: Gulácsiék nyertek és előztek

Nagyon nagy dolog, ha egy légiós csapatkapitány tud lenni. Ez megtörtént Gulácsi Péterrel, aki szombaton Willi Orbánnal együtt kezdő volt a Leipzigben és a magyar kapus viselte a karszalagot is.

A 29. percig kellett várni arra, hogy a papírformának megfelelően a magyarok csapata megszerezze a vezetést: Angelion talált a kapuba.

A gól után a vendégeknek több lehetőségük is akadt, de nem tudtak élni egyikkel sem, így elmaradt az egyenlítés. A 47. percben azonban a hazaiak Nkunku találatával már két góllal vezettek.

A 73. percben el is dőlhetett volna a meccs, ám Ortega kivédte Sörloth büntetőjét. Sőt pillanatokkal később Klos szépített, így meleg lett a meccs vége.

