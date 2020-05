Bundesliga: akár milliárdos nézettsége is lehet a hétvégi fordulónak

A Bayern Münchent működtető gazdasági társaság vezetője milliárdos televíziós nézettséget vár a német labdarúgó-bajnokság hétvégi újrakezdésén.

„A nagy ligák közül először a Bundesligában indul újra a játék. És mivel a földkerekségen ez lesz az egyetlen bajnokság, amelyet a tv-ben követni lehet, világszerte milliárdos lehet a nézettség" – mondta a Sport Bildnek a sportvezető.



A küzdelmei két hónapos szünetet követően szombaton folytatódnak – a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül –, a legérdekesebb összecsapásnak a és a Schalke 04 rangadója ígérkezik.



„Ez nemcsak a futballunk, a Bundesliga reklámja lesz, hanem az egész országé, és különösen a német politikáé, amely remek hozzáállásával ezt lehetővé tette. Amikor fiatal voltam, a »Made in Germany« egy márkajelzés volt. Az utóbbi években ez eltűnt, de a bajnokság újraindulása azt is mutatja, hogy a »Made in Germany« ismét egy jóváhagyó pecsét" – fogalmazott a 64 éves Rummenigge.

Forrás: mti.hu