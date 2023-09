Bundesliga: a bajnokaspiráns pontot csent a címvédőtől

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Bayer Leverkusen akár három ponttal is távozhatott volna Münchenből.

Jobban kezdett a Bayern, míg a gyógyszergyáriak rögtön két labdát is eladtak a saját térfelükön az első hat-hét perc folyamán. Utóbbiból kiharcoltak egy szögletet a bajorok, amiből a hosszú oldalon üresen maradó Harry Kane bólintott a kapuba (1-0). Ugyanakkor hamar fölébredtek Xabi Alonso fiai, és a Leverkusen kezdte dominálni a játékot, aminek meg is lett az eredménye: Alejandro Grimaldo pazarul tekert a jobb felső egy szabadrúgásból (1-1).

A vendégek lendülete megmaradt a folytatásban is, egyre többször szereztek labdát letámadás révén a Bayern térfelén, valamint Victor Boniface is gondot okozott az ellenfélnek. Florian Wirtz nagy szabadságot kapott a müncheniek védelmi vonalai között, ő indította ki a nigériai támadót, aki hiába talált be, les miatt érvénytelenítették a találatot.

A félidő hajrája aztán megint a német rekordbajnoké volt, amely a 35. percben pontrúgásból válaszolt volna, ám előbb Thomas Müller fejesét, majd Serge Gnabry ismétlését védte Lukas Hradecky. A 45. minutumban Gnabry volt ismét főszerepben, de nem tudott túljárni a finn kapus eszén.

Összességében a Bayern jobb döntéseket hozott a kapu előterében, csakhogy a középpályás védekezésük hagyott némi kívánni valót maga után, hiszen a Leverkusen egyérintős passzjátékát nem tudták lekövetni.

Kane a fordulás után, az 55. percben újfent megvillant, azonban most nem mattolta a Leverkusen kapusát. A második félidőben a Leverkusen mezőnyfölényben játszott, csak a kulcspasszok hibádzottak Wirtzék játékából. Utóbbi hiába jutott kapufáig a hajrában, mégis úgy tűnt, a Bayern gyűjtheti be a három pontot. A Kane-t váltó Erik Maxim Choupo-Moting mozgásával elvitt két védőt, a helyén pedig érkezett a beadásra Leon Goretzka (2-1).

A Gyógyszergyáriak azonban nem adták föl, és megérdemelten kiegyenlítettek egy büntetőből a 88. percben Exequiel Palacios révén (2-2). A következő nagy fordulat mindössze egy Bayern-lesgól formájában érkezett, így pontosztozkodással zárult a forduló rangadója.