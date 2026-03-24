Óriási bunda-botrány Csehországban: 47 gyanús eset, tömeges eltiltások

Súlyos botrány rázta meg a cseh labdarúgást: a hatóságok büntetőeljárást indítottak, miután a Cseh Labdarúgó-szövetség összesen 47 gyanús vesztegetési és mérkőzés-manipulációs esetet azonosított – számolt be róla kedd délután az Athletic szakportál.

A szövetség keddi közleményében jelezte, hogy fegyelmi eljárás indult klubok, sportvezetők, játékvezetők és labdarúgók ellen, a gyanúsítottak többségét pedig ideiglenesen eltiltották a versenysporttól. A fejlemény különösen érzékeny időszakban érkezett, hiszen a cseh válogatott éppen világbajnoki pótselejtezőre készül Írország ellen.

A főügyész, Radim Dragoun megerősítette, hogy országos és regionális rendőri egységek házkutatásokat tartanak, illetve több személyt is kihallgatnak az ügy kapcsán. A nyomozás középpontjában a sportfogadásokkal összefüggő korrupció és csalás gyanúja áll. A hatóságok közlése szerint az eljárások több helyszínen, nemcsak Csehországban, hanem külföldön is zajlanak, és több gyanúsítottat már őrizetbe is vettek.

A szövetség etikai bizottságának elnöke, Martin Holub kiemelte, hogy az ügy feltárását nagyban segítette a belső ellenőrzési munka, valamint a rendőrséggel való szoros együttműködés. A sportért felelős miniszter, Boris Stastny „a sport rákfenéjének” nevezte a fogadásokkal összefüggő befolyásolást, és teljes támogatásáról biztosította a nyomozást. Hozzátette, hogy az ügyben az UEFA mérkőzés-manipuláció elleni egysége is közreműködik.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy egy 2024 márciusában készült Sportradar jelentés szerint Csehországban regisztrálták Európában a legtöbb manipulált sporteseményt, világszinten pedig csak Brazília előzi meg. Az országos sportügynökség vezetője, Ondrej Sebek ugyanakkor úgy fogalmazott: bár a statisztika nem hízelgő, azt is mutatja, hogy a cseh fogadási piac jól szabályozott és ellenőrzött.

A cseh ügy nem egyedülálló: az elmúlt hónapokban több országban is hasonló botrányok robbantak ki. A Török Labdarúgó-szövetség például novemberben 102 játékost tiltott el, míg októberben 149 játékvezetőt függesztett fel egy fogadási ügy kapcsán.

