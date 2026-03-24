Óriási bunda-botrány Csehországban: 47 gyanús eset, tömeges eltiltások

Súlyos korrupciós botrány rázta meg a cseh labdarúgást: közel ötven gyanús mérkőzés-manipulációs és vesztegetési ügy miatt indult nyomozás, több érintettet már el is tiltottak, miközben a hatóságok nemzetközi szálakat is vizsgálnak.

Súlyos botrány rázta meg a cseh labdarúgást: a hatóságok büntetőeljárást indítottak, miután a Cseh Labdarúgó-szövetség összesen 47 gyanús vesztegetési és mérkőzés-manipulációs esetet azonosított – számolt be róla kedd délután az Athletic szakportál.

A szövetség keddi közleményében jelezte, hogy fegyelmi eljárás indult klubok, sportvezetők, játékvezetők és labdarúgók ellen, a gyanúsítottak többségét pedig ideiglenesen eltiltották a versenysporttól. A fejlemény különösen érzékeny időszakban érkezett, hiszen a cseh válogatott éppen világbajnoki pótselejtezőre készül Írország ellen.

A főügyész, Radim Dragoun megerősítette, hogy országos és regionális rendőri egységek házkutatásokat tartanak, illetve több személyt is kihallgatnak az ügy kapcsán. A nyomozás középpontjában a sportfogadásokkal összefüggő korrupció és csalás gyanúja áll. A hatóságok közlése szerint az eljárások több helyszínen, nemcsak Csehországban, hanem külföldön is zajlanak, és több gyanúsítottat már őrizetbe is vettek.

A szövetség etikai bizottságának elnöke, Martin Holub kiemelte, hogy az ügy feltárását nagyban segítette a belső ellenőrzési munka, valamint a rendőrséggel való szoros együttműködés. A sportért felelős miniszter, Boris Stastny „a sport rákfenéjének” nevezte a fogadásokkal összefüggő befolyásolást, és teljes támogatásáról biztosította a nyomozást. Hozzátette, hogy az ügyben az UEFA mérkőzés-manipuláció elleni egysége is közreműködik.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy egy 2024 márciusában készült Sportradar jelentés szerint Csehországban regisztrálták Európában a legtöbb manipulált sporteseményt, világszinten pedig csak Brazília előzi meg. Az országos sportügynökség vezetője, Ondrej Sebek ugyanakkor úgy fogalmazott: bár a statisztika nem hízelgő, azt is mutatja, hogy a cseh fogadási piac jól szabályozott és ellenőrzött.

A cseh ügy nem egyedülálló: az elmúlt hónapokban több országban is hasonló botrányok robbantak ki. A Török Labdarúgó-szövetség például novemberben 102 játékost tiltott el, míg októberben 149 játékvezetőt függesztett fel egy fogadási ügy kapcsán.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
