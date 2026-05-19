Budapestre szerződhet az ETO kulcsjátékosa

Történelmi siker

13 év után a Győri ETO egyesülete újra elhódította az NB1 bajnoki címét, amelyben fontos szerepet vállalt Bumba. A 32 éves játékos 2023-ban igazolt a Fehérvár csapatától a Győrhöz, majd a 2025-26-os szezonban Bumba 41 mérkőzésen kapott lehetőséget, amelyen összesen 4 gólt és 6 gólpasszt szerzett, és ezzel erősen hozzájárult az ötszörös magyar bajnok győzelméhez.

Korábbi pályafutása

A középpályás a 17 éves pályafutása során 9 csapatban fordult meg, köztük a Kisvárda és a már említett Fehérvár egyesületénél is, illetve a román válogatottban is háromszor lehetőséget kapott, viszont 32 éves korára érte el a csúcsot - magyar bajnok lett, és feltéve hogy nem távozik, a következő szezonban akár a Bajnokok Ligájában is szerepelhet az ETO színeiben.

Biztos kell a váltás?

Győrből származó hírek szerint az MTK Budapest és a Budapest Honvéd érdeklődik a középpályás iránt, ám a kiesést épphogy elkerülő MTK és az idén még a másodosztályban szereplő Honvéd minden bizonnyal nem lenne előrelépés Bumbu számára, aki az egyik legfontosabb játékosává vált a bajnokcsapatnak.

