Diego Maradona halála megrázta az egész világot. A futball főszereplői a közösségi médiában búcsúznak tőle.

Cristiano Ronaldo azt írja, hogy egy barátját veszítette el.

„Egy barátomat veszítettem el, a világ pedig egy zsenit. A valaha volt egyik legjobb. Egy páratlan bűvész. Hamar távozott és az űrt talán soha nem tölti be senki.”

A Boca Juniors, a és a legendája 1986-ban világbajnoki címre vezette az argentin válogatottat, 1997-ben vonult vissza, edzőnek állt, de azóta egészségi problémákkal küszködött.

Nápolyban Maradonát pályafutása alatt és azt követően "istenként" tisztelték, a Napoli közleménye szerint a legenda halála "pusztító csapást" jelent a város és a klub számára is.

