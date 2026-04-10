Brutális fizetés: ennyit keres Ancelotti a brazil válogatottnál!

A Sport Bild információja szerint Carlo Ancelotti elképesztő fizetéssel hosszabbít a brazil válogatott élén – a hivatalos bejelentést megelőzően már napvilágot láttak a részletek az új megállapodásról.

Sajtóértesülések szerint Ancelotti évi 10 millió eurót keres majd, ami nagyjából megegyezik a jelenlegi fizetésével, miután 2025 májusában átvette a Seleção irányítását. A jelentős változás inkább a szerződés időtartamában rejlik: az eddig 2028-ig szóló megállapodást 2030-ig hosszabbították meg. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalt tréner a kontraktus végéig összesen mintegy 50 millió eurót kereshet, és 71 éves koráig maradhat a brazil kispadon. A megállapodás nemcsak őt érinti: a hírek szerint Ancelotti stábja is fizetésemelésben részesül.

A hosszabbítás időzítése egyértelmű üzenet a brazil szövetség részéről, hiszen mindez még a 2026-os világbajnokság előtt történik. Az olasz szakember eddigi mérlege ugyan pozitív, de nem kiemelkedő: tíz mérkőzésből öt győzelem, két döntetlen és három vereség a mérleg. A legutóbbi felkészülési találkozókon a csapat előbb szoros vereséget szenvedett Franciaországtól, majd javítani tudott, és 3–1-re legyőzte Horvátországot.

A válogatott körüli egyik legnagyobb visszhangot az váltotta ki, hogy Ancelotti nem hívta be a keretbe Neymart. A döntést elsősorban a támadó nem megfelelő fizikai állapotával indokolta, aki jelenleg nevelőegyesületénél, a Santosnál próbálja visszanyerni formáját. A legutóbbi kerethirdetés alapján egyelőre kérdéses, hogy a 128-szoros válogatott klasszis ott lesz-e az észak-amerikai világbajnokságon.

A brazil válogatott a világbajnokság csoportkörében Marokkóval, Haitivel és Skóciával találkozik.

