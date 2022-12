Brazília keresztülszambázott Dél-Koreán

A brazil szurkolók nemcsak csapatuk kiváló játékénak, de Neymar visszatérésének is örülhettek.

Már a kezdősípszót megelőzően is volt okuk az örömre Brazília szurkolóinak, a kezdőcsapatban ugyanis ott lehetett Neymar, aki a Szerbia ellen megnyert első csoportmeccsen szenvedett sérülést, azóta nem lépett pályára Katarban.

És ha már ott volt, tett is róla, hogy még nagyobb boldogságot okozzon a Selecao drukkereinek: előbb kiosztott Viníciusnak egy gólpasszt a 7. percben, majd a Richarlison ellen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt váltotta gólra a 13. percben. Negyed órával később Richarlison egy kis brazilos csoda végén már eldöntötte a továbbjutás kérdését, a tökéletes brazil félidőre pedig Paquetá tette fel a pontot Vinícius zseniális löbbölése után a 36. minutumban.

A második félidő elején is folytatódott a varázslat: előbb Szon került ziccerbe, de Alisson hatalmas bravúrral védett, a túloldalon Kim kapus tette ugyanezt Raphinha két kísérleténél is. Rohamozott a szépítését Korea, Hvang 11 méterről leadott lövésénél ismét csak Alisson volt résen, de a 76. percben már ő is tehetetlen volt, a csereként beállt Szung-Ho hatalmas gólt akasztott a brazil kapuba jó 22 méterről. A folytatásban már nem volt több gól, bár 1-1 helyzet még adódott mindkét oldalon.

Igazi erődemonstrációt tartott Brazília, a csapat a meccs végén a kórházban küzdő legendának, Pelének is üzent.

Neymarékra a negyeddöntőben a Japán ellen büntetőkkel továbbjutó Horvátország vár majd.

