Botrányos incidens árnyékolta be az ünneplést: banánt dobtak Vinícius Jr. felé az Albacetében

Egy euforikus, történelmi este kellős közepén egyetlen megdöbbentő pillanat törte meg az ünneplést. Amikor Jefté Betancor megszerezte a győztes gólt, és a lefújást jelző sípszó felhangzott, az Estadio Carlos Belmonte lelátója felrobbant az örömtől. A mámoros pillanatot azonban egy néző botrányos cselekedete árnyékolta be, aki banánt dobott Vinícius Jr. irányába - írta meg az AS.

Az esetről az AS kamerái készítettek felvételeket. A banán nem találta el a brazil játékost, aki észre sem vette a történteket. Egy RFEF-alkalmazott azonban igen: a képsorokon jól látható, ahogy eltávolítja a gyümölcsöt a pálya közeléből.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után az Albacete azonnal reagált. A klub egyértelműen és határozottan elítélte a történteket, és közölte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy azonosítsák az elkövetőt.

A rendelkezésre álló információk szerint a banándobás ténye már szerepel a szövetségi jelentésben, amelyről az Albacetét is tájékoztatták. Az ügyben a Spanyol Nemzeti Rendőrség Központi Operatív Egysége (UCO) kezdett nyomozásba.

Az elsődleges cél az elkövető beazonosítása. Ezt követően – az összes körülmény feltárása után – döntenek a szükséges fegyelmi és jogi lépésekről. A hatóságok jelenleg videófelvételeket és minden releváns anyagot átvizsgálnak.