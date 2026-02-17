Botrány a Derby d’Italián: eltiltották a Juventus két vezetőjét

A parázs hangulatú Derby d’Italia utóélete jogi következményekkel folytatódik: a Juventus két vezetője, Giorgio Chiellini és Damien Comolli súlyos eltiltást kapott az Olasz Labdarúgó-szövetségtől.

Az ítéletet a San Siróban történt, heves félidei jelenetek után hozták meg, amikor a torinói klub vezetői számonkérték a játékvezetőt, Federico La Penna-t, amiért kiállította Pierre Kalulut. A döntés olaj volt a tűzre a zebrák háza táján, ahol komoly elégedetlenség uralkodik a Serie A játékvezetésének színvonalával kapcsolatban.

A legsúlyosabb büntetést a Juventus vezérigazgatója, Damien Comolli kapta: 2026. március 31-ig minden futballtevékenységtől eltiltották, emellett 15 ezer eurós pénzbírságot is kiszabtak rá.

A hivatalos jegyzőkönyv szerint Comolli a szünetben „agresszív és súlyosan megfélemlítő magatartást” tanúsított La Pennával szemben. A jelentés alapján az alagútban annyira elfajult a helyzet, hogy a klub alkalmazottainak és a szakmai stáb tagjainak kellett visszatartaniuk a feldühödött vezetőt, aki állítólag fizikai kontaktust is kezdeményezni próbált a játékvezetővel.

A beszámoló szerint Comolli „súlyosan sértő” kifejezéseket használt, és még a játékvezetők öltözője előtt is folytatta a tirádát. Az incidens a fizikai összetűzés határát súrolta – egy topklub első számú vezetőjét saját emberei fogták vissza a folyosón.

A klub igazgatójaként dolgozó klubikon, Giorgio Chiellini sem kerülte el a szankciókat. A korábbi legendás védő 2026. február 27-ig nem láthat el hivatalos feladatokat.

Bár az ő viselkedését nem minősítették fizikailag fenyegetőnek, a sportbíró szerint „tiszteletlen módon” kérte számon a játékvezető döntéseit, valamint „sértő kritikákat” fogalmazott meg az asszisztensek irányába is. A történtek komoly feszültséget jeleznek a Juventus és a játékvezetői testület között.

A botrány gyökere Pierre Kalulu második sárga lapja volt. A Juventus álláspontja szerint az ellenfél játékosa látványosan feldobta magát, és a visszajátszások alapján minimális érintkezés történt. A torinói vezetők úgy érzik, rendszerszintű problémáról van szó az olasz játékvezetésben, és ezt nyíltan ki is mondták.

Chiellini a mérkőzés után keményen fogalmazott, külön kitérve a játékvezetők kijelöléséért felelős Gianluca Rocchi szerepére:

„Nem beszélhetünk futballról azután, ami ma történt. Valami teljesen elfogadhatatlan történt – függetlenül attól, hogy velünk esik meg vagy mással.”

A klubikon szerint változtatni kell a VAR működésén is:

„Holnaptól kezdve változtatni kell a VAR-rendszeren, mert elfogadhatatlan, hogy ennyi hiba történjen még ilyen rangadókon is.”

