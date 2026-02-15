A Serie A játékvezetői bizottságának vezetője nyilvánosan kért bocsánatot a Juventus védője, Pierre Kalulu kiállítása miatt, amelyet „egyértelműen hibás döntésnek” nevezett, ugyanakkor keményen bírálta azokat a bajnokságban szereplő futballistákat, akik szerinte tudatosan próbálják megtéveszteni a játékvezetőket.

Kalulu a 42. percben kapta meg második sárga lapját a szombat esti rangadón, amelyet az Inter Milan 3–2-re nyert meg. A francia válogatott hátvédet Federico La Penna játékvezető azért szankcionálta, mert úgy ítélte meg, hogy megrántotta Alessandro Bastoni mezét. A hazai védő elesett, majd azonnal lapot kért ellenfelének, a televíziós visszajátszások azonban nem mutattak egyértelmű kontaktust. A VAR-rendszer ugyanakkor sárga lapos döntéseknél nem avatkozhat közbe, így az ítélet érvényben maradt.

„Nagyon csalódottak vagyunk, La Penna döntése egyértelműen hibás volt, és az is bosszantó, hogy a VAR nem tudta korrigálni” – nyilatkozta az olasz Ansa hírügynökségnek Gianluca Rocchi, a Serie A játékvezetői testületének vezetője. Hozzátette: a bíró „mélységesen sajnálja” a történteket, ugyanakkor szerinte nem csak a játékvezető hibázott. „Tegnap egyértelmű színészkedést láttunk. Ez csak a legutóbbi egy hosszú sorozatban egy olyan bajnokságban, ahol mindent megpróbálnak, hogy becsapjanak minket” – fogalmazott.

Rocchi hangsúlyozta, hogy a játékvezetők képesek vállalni a felelősséget a hibáikért, ugyanakkor kritikával illette az edzőket is, akik szerinte nem segítik a munkájukat, hanem inkább nehezítik azt. Üzenetét azonban elsősorban a játékosoknak szánta: „Úgy gondolom, néhányuknak érdemes lenne magába néznie. Azokra gondolok, akik bizonyos módon viselkednek a pályán.”

A találkozót végül az Inter nyerte meg, miután a hajrában Piotr Zielinski szerezte a győztes gólt. A milánói kék-feketék ezzel nyolc pontra növelték előnyüket a második helyezett Milan előtt – igaz, a városi rivális egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A Juventus jelenleg az ötödik helyen áll, 15 ponttal lemaradva az éllovas Inter mögött.





