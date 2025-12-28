Ahogy mi is beszámoltunk róla, a nyáron lejáró szerződésű Botka Endre elhagyhatja a Ferencvárost, januártól szabadon tárgyalhat más klubokkal. Botka 2017 óta tagja a Fradinak, eddig 7 bajnoki címet nyert a csapattal, és jelentős szerepet játszott számos nemzetközi menetelésben.

Botka a Borsnak nyilatkozott jövőjéről: “mozgalmas időszak lesz, hiszen lejár a szerződésem, és ismét egy fontos döntés következik. Ez mindig izgalmas. Lélekben már felkészültem rá, bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hozom.”

A Fradinfo értesülése szerint NB1-es és NB2-es érdeklődés is van a védő iránt, konkrétan a Vasas csapatát nevezték meg, mint lehetséges állomás.

