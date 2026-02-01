Fordulat: a Ferencváros után topligás klub is ajánlatot tett a magyar válogatott játékosért!

A nemzetközi átigazolási ügyekben rendre jól informált Gianluca Di Marzio arról számolt be, hogy az olasz élvonalban szereplő Udinese a csapat jobb oldalának megerősítését tervezi, és a lehetséges kiszemeltek között felmerült a magyar válogatott védő neve is.

A beszámoló alapján az udineiek már léptek is az ügyben: fél évre kölcsönvennék Bolla Bendegúzt, majd egy 2 millió eurós vételi opcióval véglegesítenék az üzletet. Azonban az ajánlat nem nyerte le a Rapid tetszését, rögtön vissza is utasították. Kérdés, hogy az olaszok mennyire elhívatottak, és tesznek-e még egy ajánlatot a magyar válogatott védőért.

Az Udinesének mindenképpen szüksége van jobbhátvédre, hiszen Alessandro Zanoli keresztszalag-szakadást szenvedett, az olasz védő számára könnyen lehet, hogy az idény véget ért.

A 25 éves játékos legutóbb szombaton lépett pályára klubcsapatában: végigjátszotta a Ried elleni Osztrák Kupa-mérkőzést, amelyet a Rapid 3–0-ra elveszített.

A Ferencvárost kikosarazta a Rapid Wien

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az Ferencváros is ajánlatot tett a bécsi zöld-fehérek magyar válogatott jobbhátvédjéért, ám a Rapid ezt visszautasította, mivel télen nem feltétlenül szeretnék elengedni Bollát.

Bolla Bendegúz szerződése 2027 nyaráig szól Bécsben, piaci értékét a mértéadó Transfermarkt 2,2 millió euróra becsüli.

A Rapid Wien jelenleg a hetedik helyen áll az osztrák bajnokságban, míg a Konferencialiga főtábláján a 36., azaz utolsó pozícióban zárt.