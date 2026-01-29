Magyar válogatott játékossal erősítene a Ferencváros

A Sky Austria értesülései szerint a Ferencvárosi TC mindenképpen szeretné megszerezni a 34-szeres magyar válogatott jobbhátvédet, Bolla Bendegúzt. A zöld-fehérek a hírek szerint már hivatalos ajánlatot is tettek kiszemeltjükért, amit a Rapid Wien vissza is utasított.



Az SK Rapid Wien nem engedi el Bollá Bendegúzt a téli átigazolási időszakban. Ezt Markus Katzer sportigazgató erősítette meg a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyet az ÖFB Kupa negyeddöntője (Rapid–Ried) előtt tartottak.

„Bendi abszolút alapember és rendkívül fontos játékos számunkra. Nem vagyok benne biztos, hogy az ilyen futballistáknak egy téli klubváltás a megfelelő lépés” – fogalmazott Katzer újságírói kérdésre.

A nyári átigazolási időszakban ugyanakkor nem zárható ki Bolla eladása. A védő jelenlegi szerződése 2027 nyaráig köti az SK Rapidhoz.