Bognár György szerint négynél is több gólt kaphattak volna

Önkritikusan fogalmazott az ETO elleni 4-3-as vereséget követően Bognár György, a Paks vezetőedzője.

A vasárnapi esti rangadón a győriek már az első félidőben háromgólos előnybe kerültek, a második játékrészben 4-1-re is vezettek, ám a Paks feléledt hamvaiból, és két góljával izgalmassá tette a hajrát. Az egyenlítés viszont nem jött össze.

„Annak ellenére, hogy szoros lett a vége, a Győr jelenleg jobb csapat nálunk, nagyon sok helyzete volt, és akár nagyobb különbséggel is kikaphattunk volna – értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Paks vezetőedzője. – Próbáljuk beépíteni az új játékosokat, viszonylag sok sérüléssel bajlódunk, próbáljuk kialakítani a csapatot, ami jelen pillanatban nincs meg. Sok helyezkedési és technikai hibával játszottunk, rossz passzainkból az ellenfél kontrázott meg minket. Azért lett szoros a vége, mert az öltözőnkben rend van, a játékosok hozzáállásával soha nem volt gond – ma sem.”

