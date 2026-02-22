Hétgólos meccsen növelte előnyét az ETO a Fradi előtt

Semmit sem bízott a véletlenre a bajnoki címre hajtó ETO FC a Paks otthonában, Borbély Balázs együttese már az első félidőben háromgólos előnybe került, és hat pontra meglépett a hétfő este pályára lépő Ferencváros elől.

A gólgyártást a 20. percben kezdték a vendégek, az előző fordulóban a Kisvárda ellen győztes gólt szerző Schön Szabolcs ezúttal is betalált: Stefulj beadását még blokkolta a hazai védelem, ám a labda a szélső elé került, aki kilőtte a bal sarkot. Öt perccel később Vitális duplázta meg a vendégek előnyét, miután Bíró Barnabás beadása után még arra is volt ideje, hogy mellre vegye a labdát, mielőtt kilőtte a jobb sarkot.

Nem kellett sokat várni a harmadik gólra sem, a 33. percben Njie Nfasu lövésénél Kovácsik még nagyot védett, ám a kipattanót a duplázó Schön a hazai kapus lába között küldte a bal alsó sarokba. Bár a szünet előtt Tóth Barna szépített, a fordulás után egyik vendéghelyzet követte a másikat, és amikor a 74. percben egy vendég szöglet után Stefulj sarkazása után Csinger ismét visszaállította a háromgólos különbséget, úgy tűnt, az ETO könnyedén begyűjti a három pontot.

Csakhogy a Paks a semmiből feltámadt, a 78. percben Balogh Balázs szabadrúgásból küldte a labdát a hálóba, majd a 85. percben Ádám Martin büntetőből csökkentette egygólosra a különbséget. Az egyenlítés viszont már nem jött össze, így a vendégek 4-3-as győzelmüknek köszönhetően immár hat ponttal vezetnek a hétfő este pályára lépő Ferencváros előtt.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.