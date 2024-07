Bognár György őszinte vallomása: Mit bán igazán?

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a múlt heti odavágón hazai pályán elszenvedett 4-0-ás vereség után már nem elsősorban a halvány reményű továbbjutásért, sokkal inkább a becsületéért küzdött a Paks a Vajdahunyadi Corvinul ellen az Európa-liga selejtező visszavágóján, Nagyszebenben.

A tolnaiak végül Könyves Norbert és Böde Dániel góljainak köszönhetően 2–0-s győzelmet arattak, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.

Az El-búcsút követően a paksiak vezetőedzője, Bognár György így értékelte a látottakat:

„Úgy gondolom, a két mérkőzés alapján a Corvinul megérdemelten jutott tovább. Ellenfelünk különösen az első mérkőzésen játszott sokkal jobban, mint mi. Ma elégedett vagyok a csapatommal, helyére raktunk dolgokat, jól játszottunk, akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Sajnos a továbbjutásról az első találkozónk döntött. Bánom, hogy Böde Dánielt nem az első perctől tudom játszatni, mindig meg kell találnunk az optimális harminc-negyven percet"

– mondta Bognár.

A mérkőzést követően a tolnaiak nyári igazolása, Ötvös Bence is interjút adott az M4 Sportnak.

„Egyáltalán nem tudunk örülni ennek a győzelemnek. A játék képe biztató volt, de ez az első meccsen már eldőlt, azért nagy kár. A csapat erejét mutatja, hogy fel tudtunk állni, föléjük kerekedtünk, még az is benne volt, hogy négy gólt rúgunk, de sajnos nem sikerült kihasználni a helyzeteinket. Már az első meccsen látszódott, hogy a szerencse sincs velünk ebben a párharcban, ezen a mérkőzésen is ott volt például Hahn fejese az első félidőben, vagy a gól, amit elvettek. Ha 2-0-ra megyünk be az öltözőbe a félidőben, teljesen más lett volna, így, hogy 0-0 volt, már veszett fejsze volt. Mentünk előre, ahogy tudtunk, de sajnos nem sikerült"

– nyilatkozta a 26 éves játékos.

A középső középpályás végül hozzátette, hogy jól halad a beilleszkedése, a társak elfogadták, szerinte ez látszott most is a pályán. Úgy érzi, nem sikerült rosszul ez a meccs a számára, játszott két poszton is, és szeretne megragadni a kezdőben.

A magyar csapat a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában szerepel majd jövő csütörtökön, amikor a ciprusi AEK Larnacát látja vendégül.

A KL-selejtező második körében további két magyar együttes lesz érdekelt: a Fehérvár FC az azeri Szumgajit, a Puskás Akadémia pedig a Dnipro-1 vendége lesz – már amennyiben ki tudnak állni az ukránok. Utóbbi találkozót, ha megrendezik, akkor Kassán fogják játszani.