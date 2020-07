Bódog Tamás a Honvéd új vezetőedzője

Ahogy az várható is volt: Bódog Tamás lett a Bp. vezetőedzője. Ezt a kispesti klub hivatalos honlapján jelentette be.

„Tamás személyében egy felkészült és motivált tréner érkezik hozzánk. Elmondhatom, hogy gyorsan ment a megállapodás, mivel mindkét fél elképzelései összhangban voltak. Egy megalkuvás nélkül küzdő, kezdeményező játékra törekedő csapatot szeretnénk látni – mondta Kun Gábor, a Budapest Honvéd FC ügyvezetője a szerződés aláírását követően. – Ezúton is szeretném megköszönni Pisont Istvánnak az elmúlt időszakot. Személyisége nagy értéke nemcsak a Honvédnak, de az egész magyar labdarúgásnak. Nehéz időszakban vette át a csapatot, amiért hálásak vagyunk neki, a kupagyőzelemmel pedig felejthetetlen pillanatokat éltünk át együtt. Tapasztalatára, tudására számítunk a jövőben is. Marad a szakmai stábban, segítve Tamás munkáját, így a jövőben is tagja lesz a Honvéd-családnak.”

Bódog Tamás játékosként Pécsett, majd Németországban futballozott, hat évet töltött az Ulm együttesénél (142 mérkőzésen szerepelt), majd egy rövid kitérőt követően a Mainz labdarúgója lett, és összesen kilenc évig szolgálta a gárdát, előbb labdarúgóként, majd a második csapat szaktanácsadójaként dolgozott. A magyar válogatottban öt mérkőzésen szerepelt. Edzőként Németországban, a Mainznál kezdte a karrierjét, utána a bajnoki címet szerző Videoton másodedzője volt, majd a német , illetve a dán Bröndby csapatánál is segítette az aktuális szakvezető munkáját.

A sportmenedzseri és pro-licences diplomával rendelkező 49 éves szakember a DVTK-nál kapta az első vezetőedzői megbízatását, a borsodi együttest 37 bajnokin irányította, idén februárban pedig a kispadjára ülhetett le, s akárcsak a Diósgyőrt, az utóbbi együttest is az élvonalban tartotta. Mától pedig a Budapest Honvéd szakmai munkájáért felel.

„Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen patinás klubhoz kerültem – kezdte első kispesti nyilatkozatát Bódog Tamás. – Bízom benne, hogy az, amiért engem idehoztak, az működik majd, és sikeresek leszünk a következő években. Sok éven keresztül az eredményes támadófutball jellemezte a Honvédot, remélem, hogy ehhez hozzá tudok tenni a felfogásommal, az elképzeléseimmel, és ez segíteni fogja a klubot, így eredményes, jó futballt játszunk majd, ami a szurkolóknak is kedves lesz, hiszen a labdarúgás a szurkolókért van, akik akciókat, eredményes befejezéseket akarnak látni. Látványos futballra fogunk törekedni, bízom benne, hogy visszaköszönnek majd azok az elemek, amiket én szeretnék megvalósítani.”

A Budapest Honvédot az elmúlt három és fél hónapban megbízott vezetőedzőként Pisont István irányította, aki Giuseppe Sannino távozását követően vette át az -es csapat vezetését, amely a koronavírus utáni időszakban megnyerte a Magyar Kupát és az ötödik helyen végzett a bajnokságban.

„Nagyon boldog vagyok, hogy az ötvenedik születésnapomon megadatott, hogy a Honvédot irányíthatom, köszönöm a lehetőséget a vezetőknek – mondta Pisont István, aki Dajka Lászlóval együtt a klub kötelékében marad. – Felejthetetlen időszak volt ez számomra, hatalmas élményt jelentett a kupagyőzelem és minden egyes perc, amit a csapat mellett tölthettem, és örülök, hogy a jövőben is segíthetem a Honvédnál zajló szakmai munkát.”