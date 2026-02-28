Ez a kulcs? Kiderült a Bodø/Glimt sikerének egyik összetevője

A mindössze 43.000 lélekszámú norvég kisváros csapata igazi felüdülés az idei BL-szezonban, a jórészt hazai játékosokból álló klub ugyan éppen csak bejutott a playoff-körbe, de az oda vezető úton sok nagycsapat dolgát nehezítette meg, vagy egyenesen győzte le.

Európai nagyágyúkat tréfáltak meg

Az alapszakaszban a Manchester City és az Atlético Madrid is megégett a Bodø ellen (3-1-s győzelem Haalandék ellen hazai pályán, 2-1-s siker Madridban), míg az Tottenham Hotspur és a német Borussia Dortmund ellen is összejött egy 2-2-s döntetlen.

Az igazi sokk aztán a rájátszásban jött össze a norvégoknak, hiszen a sokkal esélyesebb olasz Internazionale ellen oda-vissza sikerült a győzelem, hazai pályán 3-1-re győztek az északiak, míg a San Siróban 2-1-s győzelemmel jutott tovább az európai szinten kiscsapat.

Mi a titok?

A siker természetesen több összetevős, és most egy új részletre is fény derült. Hírek szerint egy volt katona is tagja a szakmai stábnak, mint a csapat pszichológusa - számolt be róla Fabrizio Romano.

A csapat vezetőedzője, Kjetil Knutsen (miután a csapat rendre összeesett a nagy mérkőzéseken) kereste meg az egyik barátját, aki a hadseregben szolgált, hogy készítse fel a csapatot az extrém nyomásra.

Mi vár még a csapatra?

Úgy tűnik, többek között ez is sokat segített a játékosokon, hiszen a norvég kiscsapat már a legjobb 16 csapat között jár a Bajnokok Ligájában, és nem egy megoldhatatlan feladat következik a Bodø-nek, hiszen a portugál Sporting Lisszabonnal találkozik a csapat. Amennyiben itt is borítani tudja a papírformát a skandináv együttes, úgy a negyeddöntőben újabb topligás gárda lesz az északiak ellenfele a Bayer Leverkusen vagy az Arsenal személyében.

