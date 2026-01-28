Böde Dániel kisfia már a góllövést gyakorolja - VIDEÓ

A Ferencváros és a magyar válogatott kapusa, Böde-Bíró Blanka számára július 18-án változott meg a világ, amikor megszületett kisfia, Dávid. A sportoló azóta nemcsak az anyaszerepben talált magára, hanem bravúros gyorsasággal tért vissza a kapuba is. A NEKA elleni bajnokin már egy különleges szurkolója is akadt: Dávid az édesapjával, a korábbi válogatott paksi gólvágóval Böde Dániellel a lelátóról figyelte édesanyja védéseit.

A kisfia is szurkolt a meccsen

Blanka őszintén vallott arról, hogy a visszatérés nem volt izgalmaktól mentes. A mérkőzés elején érezhető volt rajta a drukk, kilenc gólt kapott zsinórban, ám egy időkérésnél megpillantotta a lelátón családját.

„Ott ült fönt az apukájával meg a mamával. Megnyugodtam, és jött is az első védés. Óriási motiváció, hogy ő itt van, hiszen rengeteget edzett velem még a pocakban is” – mesélte a kapus, aki hozzátette, kisfia a felkészülés alatt is „tökéletes partner” volt, végigaludta a reggeli edzéseket.

Kézi vagy foci?

A szurkolókat leginkább az foglalkoztatja, vajon a kis trónörökös a gólokat fogja lőni, vagy édesanyjához hasonlóan inkább megakadályozni azokat. Bár Blanka kézilabdázó, elismerte, hogy a családi környezet egyelőre a futball felé billenti a mérleget.

„A labdákat nagyon szereti, de azt kell mondjam, nagy a nyomás otthon a futball iránt a testvéreitől is. A héten is már otthon focit gyakoroltak egy nagy plüsslabdával, hogy hogyan kell elrúgni. Úgy érzem, nem fogok nyerni ebben a versenyben a kézilabdával, de természetesen nem erőltetünk semmit” – mondta mosolyogva a kapus.

Hogy bírja a sztárpár?

A profi sport és az anyaság összehangolása komoly logisztikát igényel, főleg, hogy Böde Dániel is aktív még a Paksi FC színeiben. Blanka elárulta, hogy a nagyszülők és barátok segítsége nélkülözhetetlen, de Dávid szerencsére „jó baba”, akinek fix napirendje van.

A kapus szerint az anyaság türelemre is tanította: „Megtanított arra, hogy néha könnyebben elengedjem a dolgokat, ha valami nem úgy alakul, ahogy elterveztem. Régebben mindent percre pontosan kiszámoltam, Dávid mellett viszont meg kellett tanulnom lazábban kezelni a helyzeteket.”

Lesz érem a nyakba?

A Ferencváros kapusa szerint az erőnléte már rendben van, de a „meccsrutin” még hiányzik, amit csak játékkal lehet visszaszerezni. A célok azonban változatlanok: a Magyar Kupában címvédésre készülnek, és Blanka nagy álma, hogy a szezon végén már kisfiával a karján ünnepelhessen a pályán.

„Ami csillog, az Dávidnak mind tetszik, szóval biztos örülne egy éremnek” – zárta a beszélgetést a válogatott hálóőr.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, sérülés miatt Böde Dániel kénytelen kihagyni a tavaszi szezon egy részét.

Forrás: FTC