BL: Tokmac gólja is lehet a hét legszebbje, ha megszavazzuk!

A nagy csatában ért el 2–2-es döntetlent a Dinamo Kijev elleni hazai BL-mérkőzésen. A magyar bajnok kétgólos hátrányból állt fel és szerezte meg első pontját a sorozatban, amihez kellett Tokmac Nguen gólja is. A találat szép volt, be is került a hét legszebbek közé az UEFA szavazásán. A támadó góljára ITT LEHET SZAVAZNI.